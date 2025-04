Творці The Alters показали новий трейлер гри та назвали дату виходу філософського виживача

Польська студія 11 bit studios, відома за іграми Frostpunk і This War of Mine, оголосила дату релізу науково-фантастичної філософської гри на виживання The Alters. Анонс відбувся в межах шоу The Triple-i Initiative 2025, де також представили новий ігровий трейлер.

Спочатку вихід The Alters планувався через кілька тижнів після релізу містобудівної стратегії Frostpunk 2 (вийшла у вересні 2024 року), однак пізніше гру перенесли на 2025 рік, розповідає 24 Канал. Тепер офіційно підтверджено: The Alters надійде у продаж 13 червня 2025 року для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X та S. Також гра буде доступна в підписці Game Pass. Оголошення супроводжувалося свіжим геймплейним трейлером. У центрі сюжету – шахтар Ян Дольський, який опинився на віддаленій планеті, що обертається навколо пекучої зірки. Щоб врятуватися, він використовує мобільну базу, функціонування якої забезпечують створені ним альтернативні версії самого себе – так звані "альтери". Це не просто клони, а варіанти Яна з інших всесвітів, де його життя розвивалося інакше. Кожен з альтерів має унікальні навички, прагнення, страхи та цілі, що ускладнює взаємодію між ними. У новому трейлері демонструються механіки, пов'язані з небезпечними аномаліями: левітуючими каменями, просторовими викривленнями, підвищеною радіацією. Кожна експедиція в грі стане інтелектуальним викликом. The Alters – новий трейлер гри: The Alters обіцяє сюжет із моральними дилемами, розгалуженою наративною структурою та темами, що зачіпають найгостріші життєві питання.