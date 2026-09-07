Повернення Білого Вовка в нову темну історію

Такий швидкий візит героя у Карпатські гори виглядає цілком закономірним, оскільки нову рольову гру створили колишні розробники легендарної третьої частини відьмацької саги. Мод під назвою Geralt Face Swap for Coen розробив ентузіаст під ніком LittleOni0n лише за одну добу після виходу гри, пише 24 Канал.



Геральт у The Blood of Dawnwalker / Зображення Rebel Wolves/LittleOni0n



Геральт у The Blood of Dawnwalker / Зображення Rebel Wolves/LittleOni0n

Нова модифікація повністю замінює голову персонажа Коена на кастомне обличчя Геральта. Розробник зберіг оригінальну скелетну сітку та міміку, тому всі анімації обличчя та навіть вампірське перетворення продовжують працювати без помилок. Моддер лише змінив колір очей на жовтий, а волосся, бороду та вії зробив повністю білими.



Геральт у The Blood of Dawnwalker / Зображення Rebel Wolves/LittleOni0n

Сам автор зізнався, що майже не мав часу на проходження самої гри, адже повністю присвятив перші 24 години кропіткій роботі над кодом. Він прагнув першим перенести відьмака у Карпати та потішити ігрову спільноту.

Створити це за один день виявилося справжнім викликом, я сам майже не встиг пограти в гру, оскільки витратив більшість часу на запуск модифікації,

– розповів автор моду.

Він також запевнив, що не хотів проявити неповагу до студії Rebel Wolves, а просто займається улюбленою справою.



Геральт у The Blood of Dawnwalker / Зображення Rebel Wolves/LittleOni0n

Результат його праці виявився неймовірно успішним, адже модифікація швидко зібрала майже 9 000 переглядів та приблизно 400 завантажень. Попри можливі дрібні помилки, які автор обіцяє виправити найближчим часом, гравці активно поширюють новинку в соціальних мережах.