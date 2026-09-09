Новий проєкт від колишніх творців The Witcher 3 показує чудові результати, тому автори вирішили не зволікати та вже створюють наступну частину серії на яку мають величезні плани, інформує 24 Канал.

Небачені масштаби франшизи

Рольова гра вийшла 3 вересня 2026 року та за перші три дні розійшлася тиражем понад 1 мільйон копій. Окрім фінансового успіху, проєкт отримав високі оцінки від критиків та гравців.

На хвилі успіху студія вже відкрила вакансію провідного сценариста, який очолить команду для створення нової глави фентезійної історії, інформує gamesradar+.

Розробники запланували цілу серію ігор під назвою The Dawnwalker Saga, яка охопить кілька століть, різних культур та континентів. Головним героєм усіх частин залишиться вампір Коен із Ласлі.

Трейлер майбутнього саги: дивіться відео

Оскільки вампіри старіють надзвичайно повільно, він проживе крізь різні історичні епохи – від 14 століття та часів епідемії чуми аж до сучасності.

Головною особливістю майбутньої серії стане можливість переносити збереження між іграми. Усі рішення, які гравці ухвалили в першій частині, безпосередньо впливатимуть на події у наступних релізах.

Коли у вас є останнє збереження, ваші рішення перейдуть разом із вами у наступні частини,

– запевнив генеральний директор та керівник розробки Конрад Томашкевич у коментарі Eurogamer.

При цьому творці обіцяють робити кожну гру самостійною історією без незавершених сюжетних ліній чи подорожей у часі.

Загалом Rebel Wolves орієнтуються на глибоку особисту історію одного персонажа та порівнюють свій підхід із романом "Інтерв'ю з вампіром", де читачі спостерігають за життям однієї особистості крізь епохи.

А поки що гравці вже знаходять у грі підказки щодо майбутнього сетингу та наскрізного конфлікту серії, тому попереду на геймерів чекає масштабна та тривала франшиза.