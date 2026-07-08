Індустрія відеоігор завмерла в очікуванні 3 вересня 2026 року, коли відбудеться реліз дебютного проєкту студії Rebel Wolves під назвою The Blood of Dawnwalker, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про гру?

Студію заснував Конрад Томашкевич, відомий як один з директорів культової гри The Witcher 3: Wild Hunt. Він зібрав навколо себе команду однодумців, які раніше працювали над історіями про Геральта.

Події їхньої дебютної гри розгортаються у 14-му столітті в Карпатських горах, у долині Валє-Сангора. Головний герой Коен стає жертвою нападу стародавнього клану вампірів Врахірі, які викрадають його родину.

У результаті невдалого перетворення Коен стає "денним блукачем" – унікальною істотою, що зберігає людську подобу вдень, але отримує надприродні сили вночі. На порятунок викраденої родини у гравця є лише 30 ігрових днів.

Трейлер гри: дивіться відео

Час не йде фоном під час прогулянок, але він витрачається на виконання квестів, вивчення навичок чи певні сюжетні дії.

Оскільки завдань у світі набагато більше, ніж доступного часу, гравці фізично не зможуть побачити все за одне проходження. Це створює неймовірний рівень "реіграбельності" та змушує зважувати кожну дію.

Окремої уваги заслуговує дуальність ігрового процесу. Вдень Коен – вправний мечник, який покладається на сталь та легке чаклунство. Уночі він перетворюється на справжнього хижака: може використовувати кігті, надприродні здібності та випивати кров ворогів для відновлення здоров'я.

Проте вампірська природа має і темну сторону – систему "Кривавої жаги". Якщо герой занадто зголодніє, він може втратити контроль навіть під час розмови та вбити важливого союзника.

Ми хотіли викликати справжнє відчуття того, що ви – вампір, і спрага є частиною цього, тому ви можете випадково випити свого найбільшого союзника, якщо не будете обережні,

– говорить старший дизайнер квестів Патрік Фіялковський в коментарі для Kotaku.

Світ гри, за словами розробників, за розміром можна порівняти з Horizon Zero Dawn, а повне проходження займе від 50 до 70 годин.

При цьому творці проєкту наголошують, що кожне рішення, навіть найменше, має наслідки: наприклад, ігнорування квесту про зниклий банер може призвести до страти невинної селянки, що радикально змінить атмосферу в поселенні під час майбутніх подій.

Якими є перші відгуки критиків?

Журналісти провідних видань отримали змогу провести у грі 4 години і після цього одностайно називають The Blood of Dawnwalker одним із найперспективніших релізів 2026 року.

Зазначається, що відеогра Rebel Wolves куди більше, ніж просто "вампірський Відьмак". Хоча у грі відчувається досвід розробників The Witcher 3, це цілком самостійний проєкт зі своєю ідентичністю та оригінальними ідеями.

Революційна система часу зробила кожне проходження унікальним і журналісти були вражені тим, як сильно відрізнявся їхній ігровий досвід через прийняті ними рішення.

Також усі видання в унісон запевняють, що гру фізично неможливо буде пройти повністю за один раз, але при цьому повторні проходження будуть цікавими як вперше, оскільки пропущені квести мають такий самий вплив на світ, як і виконані.

Деякої критики зазнала складна бойова система. Напрямкові атаки та блоки (схожі на систему у For Honor чи Kingdom Come Deliverance) вимагають концентрації та певних навичок.

Хоча деякі журналісти відзначають, що система здається складною лише з початку, але з часом дозволяє досягти "стану потоку", що нагадує ритм-ігри. Дехто навіть порівнював її з Guitar Hero.

"Чистий" ігровий процес: дивіться відео

I played 4 hours of The Blood of Dawnwalker - and it's damn good. My full thoughts below



The version we played was in beta and running on some powerful PCs. It was from the beginning of the game so I wasn't able to explore the entire map. It felt pretty polished overall and I… pic.twitter.com/xs9ENQHBWh — Shinobi602 (@shinobi602) July 7, 2026

Величезної похвали залсужив атмосферний та "живий" ігровий світ. Карпатська долина Вале-Сангора вразила журналістів своєю похмурою естетикою та відчуттям давньої історії, де фольклор переплітається з суворою реальністю Середньовіччя.

Відзначають також музику, гру акторів та загальну атмосферу. Не так захоплено висловлюються про подекуди застарілу графіку та анімації, зокрема критикують міміку персонажів.

Найяскравіші цитати про гру

Blood of Dawnwalker миттєво стала однією з моїх найочікуваніших ігор,

– Джордан Міддлер, VGC.

Вона має всі задатки для того, щоб стати проривною RPG 2026 року,

– Роберт Перчез, Eurogamer .

Гадаю, це може бути найкраща рольова гра 2026 року, якщо мені дозволять уникнути хоча б частини боїв за допомогою розмов,

– Шон Прескотт, PC Gamer .

Особливо вражає, що після стількох років нарешті з'явилася гра, яка намагається не просто наслідувати формулу "Відьмака 3", а зробити з нею щось нове,

– Хейз Медсен, Kotaku.

The Blood of Dawnwalker вийде 3 вересня 2026 року для ПК, PS5 та Xbox Series X/S.