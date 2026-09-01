The Blood of Dawnwalker отримує перші оцінки та відгуки: що кажуть критики

Нова вампірська рольова гра The Blood of Dawnwalker від ветеранів розробки культового третього "Відьмака" офіційно виходить у світ, викликавши справжній ажіотаж серед критиків. Спільнота виставила перші оцінки, які виявилися досить високими, хоч і не обійшлося без суперечок.

Перші оцінки для The Blood of Dawnwalker

Дебютний проєкт студії Rebel Wolves отримав дуже прихильні відгуки від провідних профільних медіа. Гра має середній бал 83 на агрегаторі Metacritic, пише 24 Канал.

Авторитетне видання Vice поставило грі максимальні 10 з 10, назвавши її однією з найкращих рольових ігор після третього "Відьмака".

Портал IGN оцінив новинку у 9 з 10 і назвав її своєю новою улюбленою грою про вампірів.

Представники Destructoid дали 9,5 з 10, назвавши проєкт досконалим майже в усьому.

Журналісти Wccftech виставили високі 9 з 10, похваливши розробників за дивовижну атмосферу темного фентезі, відмінний сюжет та захопливу бойову систему. Вони зазначили, що світ Вейл Сангора пропонує гравцям величезну свободу.

Пропонуючи рольову гру, сповнену інтриг та заплутаного сюжету, але розміщуючи її в невеликому відкритому світі, вона сяє як приклад жанру, який не прагне до гігантизму лише заради самого масштабу,

– прокоментував журналіст видання VGC Джордан Міддлер.

У самій грі можна перемикатися між мечами та гострими вампірськими кігтями, що робить бої динамічними та кривавими.

Вона нагадує третього "Відьмака", але в найкращому сенсі цього слова, і пропонує чудову пригоду в абсолютно новій франшизі,

– заявив журналіст Insider Gaming Грант Тейлор-Гілл.

Критика та технічні проблеми

Попри загальне захоплення, деякі відомі видання виявилися більш стриманими:

Зокрема, GamesRadar оцінило гру лише на 3 з 5 зірок, вказавши на нерівний темп оповіді та повторюваність другорядних завдань. Також журналісти зазначили, що розробники послабили вампірські здібності героя, позбавивши гравців складних моральних рішень.

Портал Game Rant поставив 6 з 10, похваливши історію, але розкритикувавши технічні помилки та одноманітність занять.

Журнал Game Informer оцінив гру на 7 з 10 через нерівні механіки та концепцію використання часу як ресурсу, якій розробники не надали належної глибини. GameSpot поставив оцінку 8 з 10, похваливши бойову систему та сценарій, проте звернув увагу на баги та недостатню різницю між людською та вампірською формою головного героя. Також критики поскаржилися на нестабільну частоту кадрів та помилки в релізній версії гри, які дещо псували враження від подорожі.

Питання тривалості гри

Особливу увагу журналісти звернули на тривалість проходження. Раніше автори зі студії Rebel Wolves заявляли, що середня тривалість гри становить близько 40 годин. Проте оглядач Грант Тейлор-Хілл повідомив, що завершив сюжет лише за 15 годин. Попри це, він встиг дослідити карту, здолати міні-босів та розблокувати унікальне спорядження.

Інший член команди цього ж видання витратив 30 годин на здобуття платинового трофея.

Водночас журналісту Wccftech для проходження більшої частини сюжетних ліній знадобилося трохи менше 50 годин.