Первые оценки игры The Blood of Dawnwalker

Дебютный проект студии Rebel Wolves получил очень положительные отзывы от ведущих профильных СМИ. Игра имеет средний балл 83 на агрегаторе Metacritic, пишет 24 Канал.

Авторитетное издание Vice поставило игре максимальные 10 из 10, назвав ее одной из лучших ролевых игр после третьей части "Ведьмака".

Портал IGN оценил новинку на 9 из 10 и назвал ее своей новой любимой игрой о вампирах.

Представители Destructoid поставили 9,5 из 10, назвав проект совершенным почти во всем.

Журналисты Wccftech поставили высокие 9 из 10, похвалив разработчиков за удивительную атмосферу мрачного фэнтези, отличный сюжет и увлекательную боевую систему. Они отметили, что мир Вейл Сангора предлагает игрокам огромную свободу.

Предлагая ролевую игру, наполненную интригами и запутанным сюжетом, но размещая ее в небольшом открытом мире, она выделяется как образец жанра, который не стремится к гигантизму лишь ради самого масштаба,

– прокомментировал журналист издания VGC Джордан Миддлер.

В самой игре можно переключаться между мечами и острыми вампирскими когтями, что делает бои динамичными и кровавыми.

Она напоминает третью часть "Ведьмака", но в лучшем смысле этого слова, и предлагает замечательное приключение в совершенно новой франшизе,

– заявил журналист Insider Gaming Грант Тейлор-Хилл.

Критика и технические проблемы

Несмотря на всеобщий восторг, некоторые известные издания оказались более сдержанными:

В частности, GamesRadar оценило игру всего на 3 из 5 звезд, указав на неравномерный темп повествования и повторяемость второстепенных заданий. Также журналисты отметили, что разработчики ослабили вампирские способности героя, лишив игроков сложных моральных решений.

Портал Game Rant поставил 6 из 10, похвалив сюжет, но раскритиковав технические ошибки и однообразие заданий.

Журнал Game Informer оценил игру на 7 из 10 из-за неровных механик и концепции использования времени как ресурса, которой разработчики не придали должной глубины. GameSpot поставил оценку 8 из 10, похвалил боевую систему и сценарий, однако обратил внимание на баги и недостаточное различие между человеческой и вампирской формой главного героя. Также критики пожаловались на нестабильную частоту кадров и ошибки в релизной версии игры, которые несколько портили впечатление от приключения.

Вопрос продолжительности игры

Особое внимание журналисты уделили продолжительности прохождения. Ранее авторы из студии Rebel Wolves заявляли, что средняя продолжительность игры составляет около 40 часов. Однако обозреватель Грант Тейлор-Хилл сообщил, что завершил сюжет всего за 15 часов. Несмотря на это, он успел исследовать карту, победить мини-боссов и разблокировать уникальное снаряжение.

Другой член команды этого же издания потратил 30 часов на получение платинового трофея.

В то же время журналисту Wccftech для прохождения большей части сюжетных линий потребовалось чуть менее 50 часов.