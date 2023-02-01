Мабуть, The Crew не є суттєвим доповненням до жанру гонок з відкритим світом. Та завдяки двом попереднім іграм франшизи за ці роки вона зібрала значну кількість шанувальників.

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Продовження The Crew

Розроблена компанією Ivory Tower, остання популярна гра гоночної франшизи з відкритим світом з'явилася у формі The Crew 2 у 2018 році. Хоча сама гра не встановила жодних рекордів для Ubisoft, вона все ж змогла викликати хвилювання серед шанувальників у надії на те, що студія продовжить франшизу.

Це очікування частково підтвердилося у 2021 році, коли в мережу просочився неоголошений проект The Crew під кодовою назвою Orlando. Хоча на той момент це було непідтверджено, відкриття Ubisoft дає змогу побачити, якою буде нова гоночна гра.

Про це було оголошено в офіційному тизер-трейлері The Crew: Motorfest. Дотримуючись тону, схожого на гру Forza Horizon 5 від Xbox, ігрові кадри у форматі 4K демонструють різні середовища, починаючи від пляжів і закінчуючи тропічними лісами, і всі вони розташовані в О'аху – частині Гавайського архіпелагу.

Тизер-трейлер гри The Crew: Motorfest – дивіться відео

Студія згадує, що на фестивалі в новій грі буде серія індивідуальних гонок, тематичних заходів та інших унікальних завдань. Хоча Ivory Tower ще не оголосила конкретну дату випуску, реліз The Crew: Motorfest має відбутися вже протягом 2023 року.