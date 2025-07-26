Розкрийте власне вбивство: інді-відеогра The Drifter отримує фантастичні відгуки
- Інді-гра The Drifter, розроблена австралійською студією Powerhoof, отримала захоплені відгуки на платформах Steam та GOG.
- Гравці розслідують власне вбивство, керуючи персонажем Міком Картером, в атмосферній "point-n-click" грі з цікавими головоломками та високим рейтингом на Metacritic.
- Гра доступна на ПК зі знижкою 15% до 31 липня та планується до випуску на Nintendo Switch.
У Steam та GOG відбувся реліз цікавої головоломки The Drifter, яка пропонує геймерам розслідувати власне вбивство. Рецензії на гру виключно схвальні.
Нова інді-гра відроджує давно забутий жанр та заслуговує на ваш час, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.
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Черговий "прихований діамант" на інді-сцені?
Після восьми років розробки невеличка студія Powerhoof з австралійського Мельбурна представила The Drifter, що може стати ще одним знаковим інді-проєктом, як от Peak, який досяг неймовірного успіху.
Створенням сценарію для гри займався ветеран індустрії Дейв Ллойд, який є великим шанувальником нині забутого жанру "point-n-click", що процвітав у нульових.
Гравцям пропонують взяти під контроль Міка Картера – бродягу, який бачив власну смерть та повертається до життя аби розплутати божевільну павутину змови тіньових корпорацій.
Трейлер гри – дивіться відео
Критики високо оцінили проєкт (84/100 на metacritic), похваливши його за захопливий сюжет, п'янку атмосферу та цікавий набір головоломок. Відзнаки заслужили також саундтрек та озвучка гри.
Відгуки гравців у Steam відповідають оцінці журналістів, адже на момент написання матеріалу рівень рецензій гри на платформі знаходиться на рівні "дуже схвальні" (96% позитивних відгуків з 294).
Просто зараз гра доступна на ПК у магазинах Steam та GOG зі знижкою у 15% (до 31 липня), а з часом Powerhoof обіцяють випустити версію для Nintendo Switch.