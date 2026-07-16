Шанс для обраних: як потрапити на тестування

Японська студія, відома за хітами Elden Ring та Dark Souls, анонсувала мережевий тест The Duskbloods, який пройде наприкінці літа. Реєстрація кандидатів розпочнеться 22 липня 2026 року. Тих, хто пройде відбір, команда сповістить уже 7 серпня. Самі ж випробування триватимуть протягом чотирьох днів – з 21 по 24 серпня, пише видання Wccftech.

Оскільки гра є ексклюзивом для консолі Nintendo Switch 2, для участі в тесті користувачам знадобиться не лише пристрій, а й активна передплата сервісу Nintendo Switch Online.



The Duskbloods / Зображення FromSoftware

Розробники запланували кілька ігрових сесій, кожна з яких триватиме близько чотирьох годин. Такий підхід допоможе команді імітувати пікові навантаження, з якими сервери зіткнуться після повноцінного виходу проєкту.

Ми плануємо провести масштабні випробування навантаження на мережу, щоб перевірити різні технічні аспекти онлайн-систем гри,

– прокоментував розробник у повідомленні на офіційному сайті.

Світ Bloodsworn: що чекає на гравців у The Duskbloods

The Duskbloods – це багатокористувацький екшен у відкритому світі, над яким FromSoftware працювала рекордну кількість часу. Керує процесом особисто президент студії Хідетака Міядзакі.

Попри орієнтацію на онлайн, гра збереже фірмову бойову систему в стилі soulslike, яку так люблять фанати. Сюжет розгортається в абсолютно новому всесвіті, не пов'язаному з попередніми творіннями розробників.



The Duskbloods / Зображення FromSoftware

У кожній ігровій сесії зможуть брати участь до 8 гравців одночасно. На вибір запропонують вісім унікальних персонажів, яких називають Bloodsworn. Кожен із них володіє особливими здібностями та зброєю, оскільки героїв "вирвали" з різних часових ліній. У відкритому світі гравцям доведеться виконувати спільні завдання, борючись із небезпечними монстрами та протистоячи один одному в PvP-сутичках.

Ми з нетерпінням чекаємо на вашу участь і допомогу в тому, щоб зробити The Duskbloods настільки хорошою, наскільки це можливо,

– додав розробник.

Окрім перевірки серверів, студія збиратиме дані про ігровий баланс. Це критично важливо для проєкту, де персонажі мають кардинально різні технології та магічні вміння.

Повноцінний реліз The Duskbloods очікують протягом 2026 року. Ця гра має стати важливою віхою для студії, продемонструвавши її здатність створювати масштабні багатокористувацькі світи, не зраджуючи своїм традиційним цінностям.

Заявки на реєстрацію незабаром відкриють на сайті The Duskbloods NETWORK TEST.