Одна з найкращих частин The Elder Scrolls може отримати ремейк на Unreal Engine 5

З'явилися чутки про те, що The Elder Scrolls IV: Oblivion може отримати ремейк, виконаний на сучасному рушії Unreal Engine 5. Однак докази, м'яко кажучи, дуже слабенькі.

Що відомо

Технічний арт-директор китайської студії Virtuos Games опублікував резюме, у якому вказав список ігор, над якими працював. У цьому списку вказано неанонсований ремейк на Unreal Engine 5, який розробляється для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Хоча четверта частина серії від Bethesda не згадується прямо в цьому тексті, вже давно ходять чутки, що саме Virtuos Games є розробником ремастера Oblivion, про який ми вперше почули у вересні 2023 року завдяки витоку слайдів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech. Тож є імовірність, що ремастер насправді може бути повноцінним ремейком культової гри.

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Але не варто поспішати з висновками. Virtuos також стоїть за ремейком Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, який також створюється на Unreal Engine 5, тож існує ймовірність, що арт-директор Virtuos Games просто не оновлював резюме з моменту офіційного анонсу гри. Тому варто сприймати це не як щось підтверджене, а лише як дуже обережне припущення, котре може й не виправдатись.

The Elder Scrolls IV: Oblivion вийшла у далекому 2006 році й сьогодні графіка гри вже сприймається дуже застарілою. Однак її популярність, відгуки та любов аудиторії буквально спонукають до того, щоб повернути проєкт на нове обладнання. Це дозволило б студії не лише подарувати оновлену історію старим шанувальникам, а й залучити нову аудиторію, котра ніколи б не зіграла в оригінальну версію через її застарілість.

Згідно з вищезгаданими слайдами, переданими до FTC, Oblivion – не єдина стара гра, розроблена Bethesda, яка готується до переродження, оскільки ремастер Fallout 3 також нібито знаходиться в роботі. Однак обидва ці проекти ніколи не представляли офіційно, тому є ймовірність, що плани могли змінитися з того часу.