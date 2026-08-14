Bethesda зашифрувала назву The Elder Scrolls 6 ще три роки тому в Starfield

Фанати культової серії The Elder Scrolls, схоже, розгадали одну з найбільших таємниць ігрової індустрії. Сліди назви шостої частини знайшли не в офіційних анонсах, а всередині іншої гри студії Bethesda – космічної рольової пригоди Starfield.

Таємний шифр у Starfield

Теорія про те, що Bethesda сховала справжню назву The Elder Scrolls 6 у Starfield ще кілька років тому, виглядає дедалі переконливішою. Уважні гравці помітили, що ідентифікаційний номер персонажа на екрані створення героя в Starfield ідеально складається в слово Sentinel. Для цього достатньо розділити цифри на пари та зіставити їх із літерами латинського алфавіту. Про це пише видання IGN.

Ця назва була у нас під носом понад три роки, і ми якось її пропустили,

– прокоментував один із фанатів серії на платформі Reddit.

Цікаво, що перші повідомлення про це з'явилися ще три роки тому, проте тоді на них не звернули належної уваги. Тепер же ситуація змінилася завдяки допису керівниці Xbox Аші Шарми. Вона опублікувала повідомлення, що містило вісім зірочок, а саме така кількість літер у слові Sentinel.



Слово Sentinel було закодоване в Starfield / Зображення starfieldnovember

Що таке Sentinel

Sentinel – це назва великої прибережної столиці редгардів, розташованої в північно-західних пагорбах провінції Хаммерфелл. Багато хто вважає, що саме цей регіон стане основним місцем дії нової гри. Деякі прихильники припускають навіть масштабніший варіант – об'єднання двох провінцій, Хаммерфелла та Хай-Рока.



Де можуть розвиватися події The Elder Scrolls 6 / Зображення Notmitchwilson

Масла у вогонь підлив колишній розробник Bethesda Майкл Кіркбрайд. У відповідь на обговорення цієї теорії він був дуже лаконічним:

Так,

– написав Кіркбрайд, підтверджуючи припущення користувачів щодо назви гри.

Хоча Sentinel зараз вважають головним претендентом на офіційний підзаголовок, розробка гри супроводжується труднощами. Проєкт анонсували вісім років тому, але реліз очікують не раніше ніж через 2 – 3 роки.

Ситуацію ускладнили нещодавні масові звільнення в Microsoft, які зачепили досвідчених фахівців студії. Попри заперечення Bethesda, працівники стверджують, що це матиме суттєвий вплив на темпи створення гри.

Під час візиту Аші Шарми до офісу компанії персонал навіть надув гігантського щура на знак протесту проти скорочень.