Куди прямує ігрова імперія Microsoft?

Microsoft офіційно розпочала "найзначнішу реструктуризацію в історії Xbox", яка передбачає скорочення 3200 співробітників до кінця 2027 фіскального року. Перша хвиля звільнень торкнулася 1600 людей ще вчора, 6 липня. Крім кадрових чисток, компанія вирішила відпустити на "вільні хліби" або продати одразу п'ять внутрішніх студій. Про ці плани повідомило видання Video Games Chronicle.

Дивіться також Microsoft переробила 31 область у великому оновленні Flight Simulator

Найбільш несподіваним рішенням став вихід зі складу Xbox Game Studios кількох зіркових команд. Розробники Psychonauts із Double Fine Productions та автори South of Midnight із Compulsion Games знову стають незалежними. Вони залишають за собою права на власні інтелектуальні напрацювання, каталоги випущених ігор та поточні проєкти.

Водночас студії Ninja Theory (автори Hellblade) та Undead Labs (творці State of Decay) уже мають нових власників, імена яких поки не розголошують. Угоди передбачають повне фінансування для завершення їхніх амбітних ігор – Senua та State of Decay 3.

Найскладніша ситуація у французькій студії Arkane, розробника Marvel’s Blade: через особливості місцевого законодавства керівництво лише розпочинає консультації з трудовим колективом щодо можливого продажу чи відокремлення.

Причиною такого жорсткого курсу став незадовільний фінансовий стан підрозділу. Шарма визнала, що бізнес зараз "не є здоровим". Попри агресивне розширення портфоліо з 2018 року та витрату майже 70 мільярдів доларів на придбання Activision Blizzard, доходи не зростали очікуваними темпами.

Виявилося, що у звичайний рік компанія втрачала 64 центи на кожному інвестованому доларі. Ситуацію погіршила "найважча в історії апаратна криза", коли ціни на комплектуючі, зокрема на пам'ять, різко зросли через дефіцит, спричинений масовими інвестиціями в центри обробки даних для штучного інтелекту.

Реструктуризація проти страшної бюрократії

Реструктуризація також докорінно змінить внутрішню бюрократію. Виявилося, що в деяких відділах робочі питання проходили крізь 14 рівнів менеджерів, що сповільнювало прийняття будь-яких рішень. Цю структуру планують спростити до 3 – 5 рівнів, орієнтуючись на безпосередніх розробників та відповідальних осіб.

Для посилення контролю в Xbox вперше запровадили посаду головного операційного директора, яку обійняла ветеранка компанії Хелен Чіанг. Вона відповідатиме за прибутки та збитки за всіма напрямками: від заліза до сервісів.

Що буде з іграми?

Попри масштабні чистки, Microsoft запевняє, що жоден із уже анонсованих проєктів не скасовано. Такі ігри як The Elder Scrolls 6, Fable, Gears of War: E-Day та наступні частини Call of Duty залишаються в розробці. Більше того, команди Mojang та King тепер звітуватимуть безпосередньо голові Xbox, оскільки вони мають найбільшу кількість активних гравців.

Наша мета – зробити Xbox місцем, де світ грає та творить, але для цього ми маємо діяти з більшою чіткістю та дисципліною,

– каже керівниця Xbox Аша Шарма.

Компанія розраховує повернутися до зростання у 2027 році, зробивши ставку на ефективність та концентрацію ресурсів навколо найпріоритетніших франшиз.