Як змінилися національні парки у віртуальному небі?

Команда розробників Microsoft Flight Simulator випустила чергове масштабне доповнення під назвою World Update 22: United States National Parks. Цей реліз присвятили особливій події – 250-річчю з дня заснування Сполучених Штатів Америки. Головний акцент автори зробили на вдосконаленні природних багатств країни, які тепер виглядають максимально реалістично завдяки використанню найсучасніших методів цифрового моделювання, пише видання Neowin.

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Сполучені Штати Америки є домівкою для одних із найкрасивіших ландшафтів у світі, включаючи захоплюючі гори, безтурботні узбережжя, суворі пустелі та пишні ліси,

– прокоментувала команда розробників Microsoft Flight Simulator.

У межах цього оновлення розробники повністю переробили 31 область інтересу. Сюди увійшли не лише природні об'єкти, а й інфраструктура, яка допомагає пілотам орієнтуватися та насолоджуватися краєвидами: туристичні центри, затишні будиночки для відпочинку, оглядові майданчики та курорти.

Серед найбільш помітних локацій, що отримали нове життя, варто виділити національний парк Долина Смерті, Олімпійський національний парк, парк Акадія та національний ліс Маунт-Гуд.

Технологічна магія та партнерство

Для досягнення високого рівня деталізації Microsoft залучила цілу низку партнерів, серед яких Bing Places, Vexcel, Gaya та Asobo. Разом вони змогли суттєво покращити ландшафт та архітектурні пам'ятки. Для цього спеціалісти використали фотограмметрію – метод, що дозволяє створювати 3D-моделі на основі реальних фотографій, а також текстурування поверхонь за допомогою TIN (тріангульованих нерегулярних мереж) та цифрове моделювання висот (DEM).

Країна захищає ці прекрасні природні дива у всесвітньо відомих національних парках і національних лісах,

– заявила команда розробників, підкреслюючи важливість збереження заповідних територій навіть у цифровому просторі.

Попри технічну складність оновлення, воно залишається безкоштовним для всіх користувачів. Окрім візуальних покращень, пакет містить три нові керовані тури та дев'ять "польотів–відкриттів", які дозволяють гравцям краще познайомитися з оновленими територіями. Це дає можливість навіть початківцям швидко знайти найцікавіші місця та насолодитися польотом без необхідності самостійно прокладати складні маршрути.

Рік великих оновлень та доступність

Цей реліз став уже п'ятим великим оновленням для серії Flight Simulator у 2026 році. Раніше розробники вже представили значні покращення для Каліфорнії, Австралії, трьох міст Середнього Заходу США, а також Нідерландів та Бельгії. Така інтенсивність виходу контенту свідчить про серйозні наміри Microsoft підтримувати свій авіасимулятор як найбільш повний та актуальний цифровий двійник планети Земля.

Новий контент доступний як у класичній версії Microsoft Flight Simulator, так і в новій ітерації Microsoft Flight Simulator 2024. Завантажити оновлення можна безпосередньо у внутрішньоігровому магазині, проте важливо спочатку переконатися, що сама гра оновлена до останньої версії.

Проєкт охоплює всі популярні платформи: Steam та Microsoft Store для персональних комп'ютерів, консолі Xbox Series X|S та PlayStation 5. Користувачі підписок Xbox та PC Game Pass також отримали доступ до новинки.

Попри те, що основні версії вимагають потужного заліза, гравці на Xbox One, мобільних пристроях і слабких комп'ютерах можуть випробувати нові національні парки через хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming за наявності підписки Game Pass Ultimate.