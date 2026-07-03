Как изменились национальные парки в виртуальном небе?

Команда разработчиков Microsoft Flight Simulator выпустила очередное масштабное дополнение под названием World Update 22: United States National Parks. Этот релиз посвящен особому событию – 250-летию со дня основания Соединенных Штатов Америки. Основной акцент авторы сделали на совершенствовании природных богатств страны, которые теперь выглядят максимально реалистично благодаря использованию самых современных методов цифрового моделирования, пишет издание Neowin.

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Соединенные Штаты Америки – это родина одних из самых красивых ландшафтов в мире, включая захватывающие горы, безмятежные побережья, суровые пустыни и пышные леса,

– прокомментировала команда разработчиков Microsoft Flight Simulator.

В рамках этого обновления разработчики полностью переработали 31 область интереса. Сюда вошли не только природные объекты, но и инфраструктура, которая помогает пилотам ориентироваться и наслаждаться пейзажами: туристические центры, уютные домики для отдыха, смотровые площадки и курорты.

Среди наиболее заметных локаций, получивших новую жизнь, стоит выделить национальный парк Долина Смерти, Олимпийский национальный парк, парк Акадия и национальный лес Маунт-Гуд.

Технологическая магия и партнерство

Для достижения высокого уровня детализации Microsoft привлекла целый ряд партнеров, среди которых Bing Places, Vexcel, Gaya и Asobo. Вместе они смогли существенно улучшить ландшафт и архитектурные достопримечательности. Для этого специалисты использовали фотограмметрию – метод, позволяющий создавать 3D-модели на основе реальных фотографий, а также текстурировать поверхности с помощью TIN (триангулированных нерегулярных сетей) и цифрового моделирования высот (DEM).

Страна защищает эти прекрасные природные чудеса во всемирно известных национальных парках и национальных лесах,

– заявила команда разработчиков, подчеркивая важность сохранения заповедных территорий даже в цифровом пространстве.

Несмотря на техническую сложность обновления, оно остается бесплатным для всех пользователей. Помимо визуальных улучшений, пакет содержит три новых управляемых тура и девять "полетов-открытий", которые позволяют игрокам лучше познакомиться с обновленными территориями. Это дает возможность даже новичкам быстро найти самые интересные места и насладиться полетом без необходимости самостоятельно прокладывать сложные маршруты.

Год крупных обновлений и доступность

Этот релиз стал уже пятым крупным обновлением для серии Flight Simulator в 2026 году. Ранее разработчики уже представили значительные улучшения для Калифорнии, Австралии, трех городов Среднего Запада США, а также Нидерландов и Бельгии. Такая интенсивность выпуска контента свидетельствует о серьезных намерениях Microsoft поддерживать свой авиасимулятор как наиболее полный и актуальный цифровой двойник планеты Земля.

Новый контент доступен как в классической версии Microsoft Flight Simulator, так и в новой версии Microsoft Flight Simulator 2024. Загрузить обновление можно непосредственно во внутриигровом магазине, однако важно сначала убедиться, что сама игра обновлена до последней версии.

Проект охватывает все популярные платформы: Steam и Microsoft Store для персональных компьютеров, консоли Xbox Series X|S и PlayStation 5. Пользователи подписок Xbox и PC Game Pass также получили доступ к новинке.

Несмотря на то, что основные версии требуют мощного оборудования, игроки на Xbox One, мобильных устройствах и слабых компьютерах могут испытать новые национальные парки через облачный сервис Xbox Cloud Gaming при наличии подписки Game Pass Ultimate.