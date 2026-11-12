Bethesda щойно дуже розчарувала фанатів через The Elder Scrolls 6

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Що сталося навколо Sentinel?

Минулого тижня Xbox і Bethesda вперше за довгий час дали конкретне оновлення про наступну гру серії, а не черговий коментар в інтерв'ю, пише The Gamer. Новий трейлер повністю створили за допомогою CGI, і він вийшов дуже коротким. Проте з нього фанати дізналися підзаголовок гри, Sentinel, і підтвердження, що дія знову відбуватиметься в Хаммерфеллі.

Радість трохи згасла, коли з'явилася інформація, що до релізу Sentinel залишається понад два роки. Частина фанатів досі відмовляється в це вірити. Журналіст Джейсон Шрайєр повторив цю інформацію вже після хвилі критики, але дехто все одно був переконаний, що трейлер натякає на великі новини 11 листопада.

Звідки взялася дата 11 листопада?

Відтоді як з'явився тизер Sentinel, в мережі ширилися теорії, що Bethesda поділиться новинами 11 листопада. Того дня Skyrim відзначав річницю. Одні користувачі побачили натяк на це у візуальних деталях трейлера. Інші припустили, що студія відлічує час до анонсу через пости до річниці.

Найбільше розпалила ситуацію публікація користувача Reddit під ніком Sorry-Instruction330. Він поділився дописом kiwitalkz, який натякав на майбутній анонс, і багато хто пов'язав його з The Elder Scrolls 6. Тема привернула стільки уваги, що Bethesda вирішила втрутитися.

Студія опублікувала заяву, яка спростовує чутки про 11 листопада. У ній Bethesda підтвердила, що не робитиме "жодних великих анонсів" цього дня. Там також сказано, що студія "рада, що ви раді", проте нових відомостей про Sentinel не буде "ще якийсь час".

Тож єдине, на що варто було розраховувати 11 листопада, – святковий допис до 15-річчя Skyrim. Але на цьому поки що все. Нам усім варто набратися терпіння.

Що це означає для гри?

З тону заяви видно, що до релізу ще далеко. Є ймовірність, що Sentinel навіть не вийде на консолях нинішнього покоління.

Якщо хтось досі не вірив Джейсону Шрайєру, надійному журналісту з багатьма інсайдами про Bethesda, то пряме підтвердження від самої студії, що чекати доведеться довго, має остудити запал. Гра точно не на горизонті.