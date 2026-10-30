Витік щодо The Elder Scrolls 6 розкрив підзаголовок гри та дату анонсу

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Чутки про нову частину культової серії розгорілися з новою силою після того, як журналісти отримали дані про плани розробників, повідомляє The Verge.

Коли чекати повноцінний анонс TES 6?

Перший анонс The Elder Scrolls 6 відбувся ще в червні 2018 року на виставці E3 у формі короткого тизера.

Відтоді фанатів серії не тішили бодай крупицею інформації, аж поки в серпні 2026 року новоспечена CEO Xbox не опублікувала допис про те, як відвідала офіс Bethesda та на власні очі побачила ігровий процес.

Тоді Аша Шарма приховала підзаголовок TES 6 вісьмома зірочками. Втім, геймери швидко вирахували, що під таку кількість літер підходить Sentinel (Сентінель) – один із найбільших портів і королівств у регіоні Хаммерфелл.

Єдиний тизер гри: дивіться відео

За інформацією джерел The Verge, ця назва справді відповідає дійсності, а офіційна, тепер уже масштабна презентація гри (включно з геймплеєм) має відбутися до 15-річчя Skyrim, яке відзначатимуть 11 листопада 2026 року.

На додачу інсайдери підтвердили, що нова частина вперше в історії серії детально розкриє походження самих Древніх Сувоїв – артефактів, на честь яких названо франшизу.

Отож шанувальникам культової серії RPG варто бути особливо уважними до новин 11 листопада.