Витік щодо The Elder Scrolls 6 розкрив підзаголовок гри та дату анонсу

Bethesda готується офіційно розкрити деталі довгоочікуваної RPG The Elder Scrolls 6. Інсайдери стверджують, що гра скоро отримає повноцінний анонс, та навіть називають його дату.

Чутки про нову частину культової серії розгорілися з новою силою після того, як журналісти отримали дані про плани розробників, повідомляє The Verge.

Коли чекати повноцінний анонс TES 6?

Перший анонс The Elder Scrolls 6 відбувся ще в червні 2018 року на виставці E3 у формі короткого тизера.

Відтоді фанатів серії не тішили бодай крупицею інформації, аж поки в серпні 2026 року новоспечена CEO Xbox не опублікувала допис про те, як відвідала офіс Bethesda та на власні очі побачила ігровий процес.

Тоді Аша Шарма приховала підзаголовок TES 6 вісьмома зірочками. Втім, геймери швидко вирахували, що під таку кількість літер підходить Sentinel (Сентінель) – один із найбільших портів і королівств у регіоні Хаммерфелл.

Єдиний тизер гри: дивіться відео

За інформацією джерел The Verge, ця назва справді відповідає дійсності, а офіційна, тепер уже масштабна презентація гри (включно з геймплеєм) має відбутися до 15-річчя Skyrim, яке відзначатимуть 11 листопада 2026 року.

На додачу інсайдери підтвердили, що нова частина вперше в історії серії детально розкриє походження самих Древніх Сувоїв – артефактів, на честь яких названо франшизу.

Отож шанувальникам культової серії RPG варто бути особливо уважними до новин 11 листопада.