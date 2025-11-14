Художник показав, як виглядав Кватч з The Elder Scrolls IV Oblivion до нападу даедра

Австралійський 3D-художник Лео Торрес завершив свій проєкт із відтворення міст Сироділу. Наостанок він показав Кватч з The Elder Scrolls IV: Oblivion, причому не тільки зруйнованим, але і в оригінальному вигляді. Для створення реалістичної версії міста ентузіаст використав рушій Unreal Engine 5.

Лео Торрес продовжує переносити знакові локації Тамріеля з ігор The Elder Scrolls у більш реалістичний масштаб, розповідає 24 Канал. Цього разу черга дійшла до Кватча – великого міста в західній частині Сироділу, яке у The Elder Scrolls IV: Oblivion гравці застають повністю зруйнованим після атаки даедра. Однак художник не обмежився лише руїнами в полум'ї, він відтворив місто в оригінальному вигляді та опублікував відео на власному YouTube-каналі L.Torres.

Як виглядає легендарне місто до руйнування?

Торрес опублікував двохвилинне відео, де показав місто як до, так і після руйнування. Щоб відтворити Кватч у його початковому вигляді, художник використав відомості з The Elder Scrolls Online, хоча й припустив "кілька вольностей".

Кватч у початковому вигляді і після руйнування – дивіться відео:

Як вдалося відтворити місто?

Рендеринг відбувався в Unreal Engine 5.6.1 на відеокарті RTX 3090 із застосуванням технологій Lumen для освітлення, Nanite для геометрії та рослинності, а також TSR для згладжування.

За словами Торреса, це останнє місто Сироділу в його списку. Раніше він вже відтворив Імперське місто, Анвіл, Лейавін, Чейдинхол, Коррол, Скінград, Бруму та Бравіл.