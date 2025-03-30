У Steam набирає популярність хардкорна гра The First Berserker: Kazhan

На платформі Steam набирає популярності нова хардкорна відеогра The First Berserker: Kazhan, яка точно прийдеться до смаку шанувальникам соулзлайків.

Для шанувальників соулзлайків з'явився цікавий проєкт під назвою The First Berserker: Kazhan, який хоч не відносить себе до цього специфічного жанру, але все ж пропонує подібний дух, естетику та ігровий процес, інформує 24 Канал.

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Достойна відеогра для поціновувачів

27 березня відбувся реліз The First Berserker: Kazhan – рольової гри в жанрі "жорсткого екшну", де гравцям під контроль дають Хазана – колись величного генерала, який подолав смерть та тепер бажає помститися ворогам, винним у його "падінні".

Проєкт швидко набув популярності у Steam, де піковий онлайн користувачів гри склав понад 33 тисячі осіб (за даними SteamDB) та продовжує рости.

До того ж гру позитивно оцінили критики та геймери – 83/100 на metacritic та 92% позитивних рецензій з понад 4 тисяч відгуків на платформі Valve.

Трейлер новинки – дивіться відео

Вартість гри у Steam складає 1799 гривень, а ще проєкт доступний на PS5 та Xbox Series X.