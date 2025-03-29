MindsEye – дебютний AAA проєкт від студії Build A Rocket Boy, яку заснували колишні працівники легендарних Rockstar, отримав новий видовищний трейлер, де повідомили дату релізу, інформує 24 Канал.

Цікаво Assassin’s Creed Shadows за тиждень зіграли 40 мільйонів годин: Ubisoft радіє успіху

Видовищна гра, але без відкритого світу

У жовтні 2024 року Леслі Бензіс вперше анонсував конкурента для GTA 6 – гру MindsEye, видавництвом якої займуться IO Interactive.

Дія цієї однокористувацької пригоди розгортається у футуристичному містечку Редрок, де штучний інтелект, робототехніка та нейронні імплантати тісно увійшли в життя суспільства. Головний герой – спецпризначенець Джейкоб Діас, який через провали в пам'яті жадає розкрити таємниці свого минулого.

Трейлер гри – дивіться відео

Проєкт заявлено як лінійну пригодницьку гру з акцентом на сюжет та кінематографічні сцени.

Попри це розробники також обіцяють "високооктанову" їзду та вибухові бої.

Наприкінці останнього трейлера MindsEye з'являється дата релізу, яку призначили на 10 червня 2025 року для PS5, Xbox Series S/X і ПК.