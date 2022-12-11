Церемонія нагородження Game Awards була вечором святкування найкращого, що може запропонувати індустрія, оголошення про безліч ігор, реліз яких вже зовсім близько, і навіть кількох сюрпризів.
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Найпопулярніші трейлери майбутніх ігор
Аналітик ігрової індустрії зібрав дані на основі нових трейлерів, опублікованих для The Game Awards. Він показав 8 найкращих і найпопулярніших трейлерів. Тут також не обійшлося без сюрпризів.
Безсумнівним лідером набору є трейлер геймплею Star Wars Jedi: Survivor, який зібрав понад 4,9 мільйона переглядів (а це більш як удвічі більше, ніж другий за популярністю трейлер).
Трейлер гри Star Wars Jedi: Survivor – дивіться відео
Загалом список найпопулярніших трейлерів виглядає наступним чином:
- Star Wars Jedi: Survivor – 4,9 мільйона переглядів;
- Hades II – 2,4 мільйона переглядів;
- Armored Core VI – 2,2 мільйона переглядів;
- Suicide Squad – 2,1 мільйона переглядів;
- Death Stranding 2 – 1,9 мільйона переглядів;
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 1,6 мільйона переглядів;
- Diablo IV – 1,5 мільйона переглядів;
- Tekken 8 – 1,4 мільйона переглядів.