Церемонія нагородження Game Awards була вечором святкування найкращого, що може запропонувати індустрія, оголошення про безліч ігор, реліз яких вже зовсім близько, і навіть кількох сюрпризів.

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Найпопулярніші трейлери майбутніх ігор

Аналітик ігрової індустрії зібрав дані на основі нових трейлерів, опублікованих для The Game Awards. Він показав 8 найкращих і найпопулярніших трейлерів. Тут також не обійшлося без сюрпризів.

Безсумнівним лідером набору є трейлер геймплею Star Wars Jedi: Survivor, який зібрав понад 4,9 мільйона переглядів (а це більш як удвічі більше, ніж другий за популярністю трейлер).

Трейлер гри Star Wars Jedi: Survivor – дивіться відео

Загалом список найпопулярніших трейлерів виглядає наступним чином: