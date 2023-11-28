Вночі 8 грудня відбудеться ювілейна церемонія The Game Awards 2023 на якій окрім численних прем'єр, на геймерів очікує нагородження переможців одразу у 31 номінації.

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Щоправда, цьогорічний захід може стати останнім, на якому буде представлено саме таку кількість категорій. Про це повідомив незмінний ведучий церемонії Джефф Кіглі під час трансляції на Twitch.

За словами Кіглі, комітет The Game Awards розглядає можливість запровадити такі номінації як "Найкращий ремейк" та "Найкращий актор другого плану", але наразі все ще йде обговорення плюсів та мінусів такого рішення.

Нагороду за найкращий ремейк роздумують додати після шаленого успіху "оновлених" версій Dead Space і Resident Evil 4. Однак сумніви викликає той факт, що далеко не щороку виходить достатня кількість гідних проєктів, які підходять для номінації.

Водночас ще одну статуетку для акторів можуть додати через все частіше використання технології захоплення руху у сюжетних проєктах, тому слушно, що актори другого плану також заслуговують на визнання.

Щоправда, в цьому випадку, Кейлі пояснив, що сумніви викликані тим, що The Game Awards часто критикують за зосередження на сюжеті ігор, тому така номінація може не сподобатися глядачам.