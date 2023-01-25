Створенням гри займався інді-розробник ProX, а її вартість стала найвищою на Steam. Щоправда, українців ціна значно нижча – 37 тисяч гривень або близько 1 тисячі доларів.

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Наддорога гра The Hidden and Unknown

Не дивно, що ціна у 2 тисячі доларів буде заборонною для багатьох геймерів, які не зможуть дозволити собі таку круту запитувану ціну.

Гра, яка вийшла 23 січня, наразі має лише два відгуки користувачів. Обидва огляди рекомендують гру, один із зазначенням, що вона "варта кожної копійки", а інший геймер каже, що він знову купуватиме гру, присуджуючи її 10/10.

Гра The Hidden and Unknown на Steam / скриншот

TheGamer звернувся до розробника, щоб запитати, чому ціна на гру така величезна. ProX пояснив, що все через те, що він цінує гру та свою роботу. Однак розробник зазначив, що після проходження гри за 2 години геймери повинні мати можливість повернути свою покупку.

Ви можете закінчити всю історію, а потім повернути гру, щоб переконатися, що вас не обманули на гроші,

– пояснив ProX.

Розробник описує гру як "гру на основі історії", заснованій на психології та філософії. Короткий трейлер на офіційній паровій сторінці гри показує червоний та синій тло зі словами "історія, непередбачуване, прогнозування, майбутнє та таємниця".