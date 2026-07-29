Ідеальна олдскульна RPG – ентузіаст робить інді-версію TES 6, поки Bethesda мовчить

Поки Bethesda роками запевняє геймерів у прогресі розробки The Elder Scrolls 6, один нетерплячий фанат вирішив не гаяти часу та створити власну інді-версію гри з графікою у стилі 90-их.

Ентузіаст взявся за створення проєкту під дотепною назвою The Indie Scrolls та уже встиг привернути увагу спільноти особливою атмосферою та ретро-стилем гри, повідомляє 24 Канал.

Дух Daggerfall на сучасному рушії

Розробник-одинак веде публічний щоденник створення гри у соцмережі X ще з 13 березня 2026 року.

Наразі проєкт перетнув позначку у 116 днів активної роботи, а автор регулярно ділиться своїми успіхами.

TIS створюється на потужному рушії Unreal Engine 5, але використовує стилізовану піксельну графіку, що відсилає до класичних частин серії, зокрема легендарної Daggerfal.

Ціль – зробити сучасну TES з точки зору систем і механік, але з олдскульною графікою,

– говорить розробник The Indie Scrolls у соціальній мережі X.

Невеликий відео звіт: дивіться ролик

У грі вже можна побачити різноманітних фентезійних істот: від золотоперої русалки до гладіатора-людинособаки, який намагається вдарити гравця шкіряним батогом.

Також розробник показав скелета, який після поразки розсипається на купу жовтих кісток.

Скелет у бою: дивіться відео

Бойова система, включаючи магічні здібності, виглядає динамічно, а вороги з плоті ефектно гинуть у калюжах крові.

На даному етапі творець TIS не має чіткої дорожньої карти, зосередившись на створенні персонажів, анімацій та базових ігрових систем.

Поки офіційна шоста частина легендарних "сувоїв" залишається туманною перспективою, попри заяви керівника Xbox, The Indie Scrolls може стати альтернативою для тих, хто сумує за золотою ерою рольових ігор.

Щоправда, коли можна розраховувати на вихід гри теж поки що невідомо.