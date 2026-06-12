Минуло вісім років з моменту, коли нам показали коротенький тизер The Elder Scrolls VI. Така довга мовчанка змусила фанатів серії турбуватися про майбутнє гри, однак не слід панікувати, адже з нею все добре, запевняють в Xbox, інформує 24 Канал.
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Як проходить розробка TES 6?
Пролити трошки світла на оповитий таємницею проєкт вирішив керівник відділу контенту Xbox Метт Буті.
У останньому інтерв'ю для видання Variety він поділився актуальною інформацією про статус гри.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Зокрема, функціонер розповів, що не так давно особисто відвідав офіс Bethesda аби "проконтролювати процес". Там він зустрівся з Тоддом Говардом та навіть побачив робочу версію TES 6.
Вона виглядає приголомшливо, і справи йдуть добре. Ми обов'язково анонсуємо її та розкажемо більше у потрібний час,
– заявив Буті.
За словами Буті, поточна версія проєкту виглядає справді вражаюче, а розробка триває чітко до графіка, складеного розробниками.
Відсутність новин він пояснює специфікою роботи.
Я б сказав, що одним із найскладніших завдань для людини на такій роботі, як моя, є балансування між бажанням показати світові всі круті речі, над якими ви працюєте, і бажанням зацікавити їх якомога раніше, але ми також знаємо, що хочемо почекати до потрібного моменту. І коли ми вирішимо показати щось, ми хочемо, щоб це було найкраще, з того що у нас є,
– наголосив Метт Буті.
Отож, фанатам "сувоїв" залишається лише чекати коли ж настане той слушний час.