Минуло вісім років з моменту, коли нам показали коротенький тизер The Elder Scrolls VI. Така довга мовчанка змусила фанатів серії турбуватися про майбутнє гри, однак не слід панікувати, адже з нею все добре, запевняють в Xbox, інформує 24 Канал.

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Як проходить розробка TES 6?

Пролити трошки світла на оповитий таємницею проєкт вирішив керівник відділу контенту Xbox Метт Буті.

У останньому інтерв'ю для видання Variety він поділився актуальною інформацією про статус гри.

Зокрема, функціонер розповів, що не так давно особисто відвідав офіс Bethesda аби "проконтролювати процес". Там він зустрівся з Тоддом Говардом та навіть побачив робочу версію TES 6.

Вона виглядає приголомшливо, і справи йдуть добре. Ми обов'язково анонсуємо її та розкажемо більше у потрібний час,

– заявив Буті.

За словами Буті, поточна версія проєкту виглядає справді вражаюче, а розробка триває чітко до графіка, складеного розробниками.

Відсутність новин він пояснює специфікою роботи.

Я б сказав, що одним із найскладніших завдань для людини на такій роботі, як моя, є балансування між бажанням показати світові всі круті речі, над якими ви працюєте, і бажанням зацікавити їх якомога раніше, але ми також знаємо, що хочемо почекати до потрібного моменту. І коли ми вирішимо показати щось, ми хочемо, щоб це було найкраще, з того що у нас є,

– наголосив Метт Буті.

Отож, фанатам "сувоїв" залишається лише чекати коли ж настане той слушний час.