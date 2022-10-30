Фінальний поєдинок обійшовся без масштабних сюрпризів. Tundra впевнено з рахунком 3:0 здолала команду Романа Resolut1on Фомінка.

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Tundra Esports – Team Secret

Раніше жоден з фіналістів не тріумфував на The International. Тому фінал у будь-якому разі обіцяв стати сенсацією.

Tundra Esports більш ніж впевнено провела грандфінал, здобувши перемоги в трьох раундах формату "best of 5". Тож 4 і 5 раунди навіть не знадобилися.

Що цікаво, на старті турніру ніхто з букмекерів не ставив ні на "Тундру", ні на "Сікретів". Фаворитом була китайська команда PSG.LGD, коефіцієнт на яку був близько 3.00.

Китайці вдало стартували на груповому етапі, пройшовши з третього місця в етап переможців. Втім, там одразу ж програли майбутнім фіналістам Team Secret.

Вже після вильоту в етап невдах PSG.LGD здолали BOOM Esports і beastcoast. Та в чвертьфіналі вони поступилися команді Aster і покинули турнір.

Другим фаворитом була російська команда Team Spirit, на яку обіцяли коефіцієнт 4.90. Втім, росіяни провалилися вже в груповому етапі, заледве пройшовши в етап невдах з однією-єдиною перемогою.

Та вже в першому ж раунді етапу невдах "спіріти" сенсаційно поступилися BOOM Esports та покинули турнір.

Третім фаворитом була європейська команда OG, яка досі має найбільшу кількість перемог на The International – дві. На них обіцяли коефіцієнт 7.00.

На груповому етапі OG розташувалися одразу після PSG.LGD, але пройшли до етапу переможців. Та вже там у першому раунді поступилися майбутньому переможцю турніру Tundra Esports.

Там вони змогли перемогти лише в одному раунді, здолавши Gaimin Gladiators. Та вже в наступному раунді вилетіли від Team Liquid.

У фіналі згадали Україну

Роман Resolut1on Фомінок – єдиний українець у фіналі просто не міг не згадати про Україну, де нині триває війна. На фінал етапу невдах, а згодом і на грандфінал він вийшов з українським прапором, намальованим на щоці.

Final day. Let’s make it great pic.twitter.com/POmfci7r8T — Resolut1on #StandWithUkraine (@Resolut1on) October 30, 2022

Крім того, після виходу в грандфінал Resolut1on у післяматчевому коментарі акцентував увагу журналіста та глядачів на жовто-блакитному прапорі.

Він наголосив, що це його прояв підтримки власній державі. Він закликав уболівальників також підтримувати Україну.

Resolut1on закликав підтримати Україну: дивіться відео

Шлях фіналістів

Tundra Esports та Team Secret стартували в одній групі на груповому етапі й уже зі старту дуже впевнено себе проявили. Tundra закінчила групу на першому місці з 5 перемогами й 4 нічиями в 9 поєдинках.

Натомість "сікрети" були другими з 5 перемогами, 3 нічиями та однією поразкою – саме від Tundra Esports.

В етапі переможців обидві команди впевнено дійшли до фіналу. Team Secret на своєму шляху здолали фаворитів PSG.LGD, а також Thunder Awaken.

Натомість Tundra Esports перемогли проти OG та Aster. Вже у фіналі вони здолали Team Secret і пройшли в грандфінал.

Team Secret після вильоту з етапу переможців у фіналі етапу невдах перемогли Team Liquid і також пройшли до грандфіналу.

Що цікаво, Tundra Esports завершила турнір без жодної поразки. Натомість Team Secret на The International 2022 поступилися тричі – усі три рази проти "Тундри".

Склад команди Tundra Esports:

Олівер skiter Лепко – Словаччина,

Лепко – Словаччина, Леон nine Кірілін – Німеччина,

Кірілін – Німеччина, Нета 33 Шапіра – Ізраїль,

Шапіра – Ізраїль, Джинюнг Sneyking Ву – США,

Ву – США, Мартін Saksa Саздов – Північна Македонія.