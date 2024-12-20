Хто перший

Згідно зі статистикою переглядів, найпопулярнішим турніром з Dota 2 у 2024 році став The International, який зібрав понад 55 мільйонів годин перегляду. Це й логічно, оскільки він є буквально головним змаганням у світі Dota, яке організовує сама компанія Valve. The International посів перше місце як за загальною кількістю годин перегляду, так і за піковою кількістю глядачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Esports Charts.

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Riyadh Masters 2024 посів друге місце з 26,32 мільйона годин перегляду.

На третьому місці – DreamLeague Season 22, який зібрав 25,71 мільйона годин.

BetBoom Dacha Dubai 2024 – 17.52 мільйона.

Elite League 2024 – 17.43 мільйона.

За кількістю пікових глядачів The International 2024 також зберіг лідерство, досягнувши піка в 1 523 957 глядачів – утричі більше, ніж у найближчого конкурента PGL Wallachia.

Найбільш рейтингові турніри за кількістю глядачів:

The International 2024 – 1 523 957 глядачів.

PGL Wallachia Season 1 – 486 560 людей.

Riyadh Masters 2024 – 419 244 людини.

BetBoom Dacha Dubai 2024 – 360 894 людини.

BetBoom Dacha Belgrade 2024 – 350 086 глядачів.

The International 2024 проходив з 4 по 15 вересня. Дванадцять команд змагалися за призовий фонд у розмірі понад 2 500 000 мільйони доларів, а чемпіоном стала команда Team Liquid.

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