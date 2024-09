Група A

Лідером групи A стала команда Xtreme Gaming, яка виграла всі чотири карти, пройшовши їх досить упевнено проти Gaimin Gladiators і Heroic.

Gaimin Gladiators 0 – 2 Xtreme Gaming (WBG.XG).

Xtreme Gaming (WBG.XG). Xtreme Gaming (WBG.XG) 2 – 0 Heroic.

Heroic. Gaimin Gladiators 2 – 0 1WIN.

1WIN. 1WIN 1 – 1 Heroic.

Дивіться також The International 2024: підсумовуємо всі дати, призи, команди та інше перед стартом турніру

Група B

У групі B команди розподілилися більш рівномірно. Вони зіграли на 1 серію менше, ніж в інших. Наразі лідером є Cloud9, які завершили перший день без поразок, перемігши G2.IG.

Talon Esports 1 – 1 Tundra Esports.

Tundra Esports. Cloud9 2 – 0 G2.iG.

G2.iG. Talon Esports 0 – 2 G2.iG.

Група C

У групі C Team Zero показали несподівано хороші результати. Вони були близькі до того, щоб відібрати дві карти у Team Falcons, але у них 1 – 1. Згодом Zero перемогли BetBoom Team і посіли перше місце в групі.

Ігри китайської команди привернули увагу не тільки гарними результатами, але й нестандартними стратегіями. Гравці збирали незвичні білди на героїв Bristleback та Kunkka.

Nouns 0 – 2 BetBoom Team.

BetBoom Team. Team Falcons 1 – 1 Team Zero.

Team Zero. Team Falcons 1 – 1 Nouns.

Nouns. BetBoom Team 0 – 2 Team Zero.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. Ліцензійний букмекер зібрав усе важливе в одному місці – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Група D

Team Spirit і Team Liquid забезпечили собі 1-2 місця в групі D, перемігши Aurora Gaming і Beastcoast з рахунком 2:0. Тепер вони зможуть вибрати собі суперника в матчах жеребкування.

Team Spirit 2 – 0 Beastcoast.

Beastcoast. Team Liquid 2 – 0 Aurora Gaming.

Aurora Gaming. Team Spirit 2 – 0 Aurora Gaming.

Aurora Gaming. Team Liquid 2 – 0 Beastcoast.

Нагадаємо, The International 2024 проходить з 4 по 15 вересня у столиці Данії, Копенгагені. У чемпіонаті беруть участь 16 команд.