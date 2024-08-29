The International 2024 порадує гравців відсутністю найбільш дратівливої частини турніру

Найбільший з усіх турнірів у світі Dota 2, The International, у 2024 році приніс чудові новини. Компанія Valve вирішила поберегти наші очі й увагу, а тому вносить деякі зміни в те, що ми будемо бачити на екранах.

Приємні новини

Зміни стосуються внутрішньоігрової реклами на турнірі, який відбудеться вже наступного місяця. Розробник оголосив, що під час The International не буде жодної внутрішньоігрової реклами та спонсорства.

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Подібно до деяких інших ігор, таких як League of Legends, Dota 2 дозволяє організаторам турнірів розміщувати внутрішньоігрові банери та інші власні елементи на ігровій карті, а також на елементах інтерфейсу гри. За словами Valve, внутрішньоігрові банери спочатку були створені для "демонстрації ідентичності команди або гравця", але в останні роки їх почали використовувати для розміщення реклами компаній, які спонсорують учасників.

Тому творці Dota 2 вирішили, що на цьогорічному турнірі більше не можна буде розміщувати рекламу через внутрішньоігрові банери, базові логотипи та теги в іменах гравців. Це, ймовірно, залишить місце для більшої кількості командних логотипів, але Valve не згадує, чи буде це так у кінцевому підсумку, чи місце лишатиметься порожнім.

Нагадаємо, міжнародний турнір цього року пройде на Королівській арені в Копенгагені, Данія, і традиційно буде не просто найбільшою подією в календарі Dota 2 та однією з найважливіших кіберспортивних подій року загалом.

Дати проведення – з 4 вересня по 15 вересня 2024 року.

У змаганнях візьмуть участь 16 команд.

Загальний призовий фонд наразі вказується на рівні 2 280 855 доларів, але він може дещо вирости, оскільки Valve кілька днів тому запустила новий Компендіум, частина грошей з якого традиційно йде на призовий фонд TI.

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