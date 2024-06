The Last of Us 2 для ПК вже готова, але студія хоче, щоб ми зачекали: що задумала Naughty Dog

Надійний інсайдер Billbil-kun, на рахунку якого є багато правдивих витоків інформації, каже, що ексклюзив PlayStation The Last of Us 2 вже практично повністю перенесений на ПК, але гру, ймовірно, затримають. Розробники хочуть, щоб вона вийшла в особливу дату.

Коли вийде The Last of Us 2 на ПК

За словами джерела, гру не варто чекати раніше 2025 року. Вона начебто буде приурочена до виходу другого сезону серіалу "Останні з нас" на HBO.

Гра The Last of Us 2 вперше вийшла на PlayStation 4 у червні 2020 року, а в січні 2024 року — на PlayStation 5 у вигляді ремастера. ПК-версія The Last of Us 2 не стане несподіванкою, адже Sony вже випустила першу частину гри на ПК, а чутки про портування другої глави цієї історії ходять уже давно.

Стратегія компанії полягає в тому, щоб випускати свої великі однокористувацькі ігри спочатку на консолях PlayStation, а вже потім на ПК. The Last of Us вийшла на ПК у березні 2023 року. Можливо, The Last of Us 2 вийде на ПК у березні 2025 року. Втім, Sony ще не коментувала ці чутки.

Якщо все станеться саме так, що це має сенс, адже нещодавній успіх серіалу Fallout зайвий раз підтвердив, що серіали та кіно здатні відчутно впливати на популярність першоджерела, за яким вони зняті. Таким чином, Naughty Dog може отримати величезну кількість додаткових покупок від користувачів ПК, які подивляться серіал і захочуть зіграти в гру.

Цікаво, що дата другого сезону серіалу ще не оголошувалась. Все, що ми знаємо, це лише чутки про реліз у 2025 році. Перша серія першого сезону вийшла у січні 2023 року. Таким чином між сезонами пройде більше двох років.

Дивіться трейлер The Last of Us 2: відео