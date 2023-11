The Last of Us 2 Remastered міститиме новий геймплей: що відомо

Нещодавно анонсована Last of Us Part 2 Remastered для PS5 отримає багато нового вмісту, який у точму числі стосуватиметься й геймплею. Зокрема, в грі буде новий режим виживання roguelike.

Геймери вже деякий час спостерігають за очікуваною новою грою, оскільки минулого місяця в мережу просочилися деякі зливи щодо The Last of Us Part 2 Remastered. Тепер розробники вирішили поділитися офіційною інформацією.

Варте уваги Відомі не лише в кіно: шість голлівудських акторів, які з'являлися у відеоіграх

The Last of Us Part 2 Remastered

Розробники з Naughty Dog опублікували в соціальних мережах публікацію, яка містить трейлер The Last of Us Part 2 Remastered, а також оголошення про декілька нових функцій:

новий ігровий режим roguelike під назвою "No Return",

три ігрові рівні з коментарями розробників,

вільна гра на гітарі.

Хедлайнером серед анонсованих новинок є режим виживання в стилі roguelike "No Return". У новому режимі буде декілька персонажів, яких можна розблокувати, а деякі з них ніколи раніше не були доступні в грі Last of Us. Режим виживання відбуватиметься в різних пам'ятних місцях протягом всієї гри.