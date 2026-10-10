Фінал The Last of Us 2 міг бути дещо іншим – актор Трой Бейкер розкрив таємницю культової сцени

Актор Трой Бейкер, який зіграв Джоела у серії відеоігор The Last of Us розповів про ключову зміну, яку розробники зробили аби додати драматизму відомій сцені з другої частини.

Фінальна розмова між Джоелом та Еллі у грі The Last of Us Part 2 стала одним із найчуттєвіших моментів у історії відеоігор. Проте спершу сценаристи планували показати її на самому початку сюжету, розповів Бейкер для PARTYCHAT.

Таємниця важкої розмови

Під час зйомок сумнозвісного діалогу на веранді актори Трой Бейкер та Ешлі Джонсон (яка зіграла Еллі) провели на майданчику цілий день.

Розробники прагнули показати складні спроби батька та названої доньки відновити стосунки після подій першої частини гри. Цікаво, що у початковому варіанті сценарію ця розмова розгорталася на самому старті сюжету – безпосередньо перед фатальним нападом Еббі.

Обережно, далі серйозні спойлери!

Трейлер гри: дивіться відео

Серйозні зміни у сцені відбулися завдяки уважності акторів до своїх персонажів. Виконавиця ролі Еллі відчула, що її героїня ще не здатна повністю відпустити минулі образи через вчинок Джоела в лікарні Світляків.

Спочатку Ніл Дракманн прописав у сценарії, що Еллі обіймає Джоела, але Ешлі сказала, що її героїня ще не готова до цього,

– прокоментував Трой Бейкер.

Врешті команда вирішила залишити між героями емоційну напругу та невизначеність. Еллі зізнається, що навряд чи зможе пробачити Джоела за порятунок її життя ціною ліків для всього людства, але висловлює готовність спробувати, а Джоел зі сльозами на очах відповідає, що був би радий цьому.

Врешті, у фінальній грі все стало ще трагічніше, адже розробники залишили сцену фактично насамкінець.

Трой Бейкер про це навіть не здогадувався, але називає рішення Naughty Dog "просто неймовірним", на відміну від своєї ролі у Mass Effect, за яку акторові досі соромно.

Попри те, що початковий задум теж мав значний драматизм, перенесення сцени у фінал повністю змінило сприйняття всієї гри. Якби гравці побачили цю розмову на початку, мотиви Еллі сприймалися б зовсім інакше.

Випуск подкасту з актором: дивіться відео

Жорстока помста дівчини виглядала б лише відповіддю на вбивство близької людини. Розміщення сцени наприкінці гри додало історії глибокого трагізму.

Гравці усвідомлюють, що Еббі не просто позбавила Джоела життя, а й відібрала у Еллі єдиний шанс примиритися з ним та сказати про свої почуття.

Саме ця прихована біль рухала дівчиною впродовж усього її кривавого шляху, перетворюючи історію на справжню людську трагедію.