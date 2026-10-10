Финальный разговор между Джоэлом и Элли в игре The Last of Us Part 2 стал одним из самых трогательных моментов в истории видеоигр. Однако изначально сценаристы планировали показать его в самом начале сюжета, рассказал Бейкер в интервью PARTYCHAT.
Тайна тяжелого разговора
Во время съемок печально известного диалога на веранде актеры Трой Бейкер и Эшли Джонсон (сыгравшая Элли) провели на площадке целый день.
Разработчики стремились показать сложные попытки отца и приемной дочери восстановить отношения после событий первой части игры. Интересно, что в первоначальном варианте сценария этот разговор разворачивался в самом начале сюжета – непосредственно перед роковым нападением Эбби.
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Трейлер игры: смотрите видео
Серьезные изменения в сцене произошли благодаря вниманию актеров к своим персонажам. Исполнительница роли Элли почувствовала, что ее героиня еще не способна полностью отпустить прошлые обиды из-за поступка Джоэла в больнице Светлячков.
Изначально Нил Дракманн прописал в сценарии, что Элли обнимает Джоэла, но Эшли сказала, что ее героиня еще не готова к этому,
– прокомментировал Трой Бейкер.
В итоге команда решила оставить между героями эмоциональное напряжение и неопределенность. Элли признается, что вряд ли сможет простить Джоэла за то, что он спас ее жизнь ценой лекарства для всего человечества, но выражает готовность попробовать, а Джоэл со слезами на глазах отвечает, что был бы рад этому.
В итоге в финальной игре все стало еще трагичнее, ведь разработчики оставили эту сцену фактически на самый конец.
Трой Бейкер об этом даже не догадывался, но называет решение Naughty Dog "просто невероятным", в отличие от своей роли в Mass Effect, за которую актеру до сих пор стыдно.
Несмотря на то, что первоначальный замысел тоже отличался значительным драматизмом, перенос сцены в финал полностью изменил восприятие всей игры. Если бы игроки увидели этот разговор в начале, мотивы Элли воспринимались бы совсем иначе.
Выпуск подкаста с актером: смотрите видео
Жестокая месть девушки выглядела бы лишь ответом на убийство близкого человека. Размещение сцены в конце игры придало истории глубокий трагизм.
Игроки осознают, что Эбби не просто лишила Джоэла жизни, но и отняла у Элли единственный шанс примириться с ним и рассказать о своих чувствах.
Именно эта скрытая боль двигала девушкой на протяжении всего ее кровавого пути, превращая историю в настоящую человеческую трагедию.