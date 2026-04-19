Колишній працівник Naughty Dog розсекретив плани Ніла Дракманна на The Last of Us 3

Колишній розробник The Last of Us припустив як може розвиватися доля популярної серії, пригадавши давню розмову про плани Ніла Дракманна.

Розробка продовження культової франшизи досі не підтверджена, але це не заважає фанатам будувати різноманітні теорії про ймовірний сюжет гри. І їх стане лише більше після слів одного з колишніх розробників, повідомляє gamesradar+.

Еллі не єдина людина з імунітетом у всесвіті The Last of Us?

Колишній художник з освітлення Naughty Dog Габріель Бетанкур у подкасті KIWI TALKZ висловив власне припущення про те, навколо чого можуть будуватися події гіпотетичної третьої частини The Last of Us.

Зокрема, він пригадав свою розмову з головним творцем франшизи Нілом Дракманном про імунітет головної героїні до грибкового зомбі-вірусу.

У розмові той нібито сказав, що "людей, які мають імунітет, декілька" та що "існує ціла конгрегація (громада – 24 Канал.) таких людей".

На додачу Бетанкур заявив, нібито Дракманн говорив про бажання розказати "витонченішу історію", наповнену "кількома персонажами". Тож поява цілої групи нових героїв непогано підпадає під це бажання.

Цікаво, що сам Габріель вважає такий крок доволі контроверсійним, адже він в якійсь мірі виправдає дії Джоела у першій частині The Last of Us. Хоча протагоніст оригіналу не знав про існування інших людей з імунітетом – він на це сподівався і саме тому прийняв рішення врятувати Еллі, що вилилося у одну з найбільших драм ігрової індустрії.

Зрештою навіть якщо спогади колишнього розробника правдиві, цілком можливо, що плани Дракманна змінилися за ті роки, що Бетанкур вже не працює в студії. Тож, фанатам The Last of Us не варто сприймати його слова за чисту істину.

