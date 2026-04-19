Разработка продолжения культовой франшизы до сих пор не подтверждена, но это не мешает фанатам строить различные теории о вероятном сюжете игры. И их станет лишь больше после слов одного из бывших разработчиков, сообщает gamesradar+.

Элли не единственный человек с иммунитетом во вселенной The Last of Us?

Бывший художник по освещению Naughty Dog Габриэль Бетанкур в подкасте KIWI TALKZ высказал собственное предположение о том, вокруг чего могут строиться события гипотетической третьей части The Last of Us.

В частности, он припомнил свой разговор с главным создателем франшизы Нилом Дракманном об иммунитете главной героини к грибковому зомби-вирусу.

В разговоре тот якобы сказал, что "людей, которые имеют иммунитет, несколько" и что "существует целая конгрегация (община – 24 Канал.) таких людей".

В дополнение Бетанкур заявил, якобы Дракманн говорил о желании рассказать "более утонченную историю", наполненную "несколькими персонажами". Поэтому появление целой группы новых героев неплохо подпадает под это желание.

Интересно, что сам Габриэль считает такой шаг довольно контроверсионным, ведь он в какой-то степени оправдает действия Джоэла в первой части The Last of Us. Хотя протагонист оригинала не знал о существовании других людей с иммунитетом – он на это надеялся и именно поэтому принял решение спасти Элли, что вылилось в одну из крупнейших драм игровой индустрии.

Полный выпуск подкаста: смотрите видео

В конце концов даже если воспоминания бывшего разработчика правдивы, вполне возможно, что планы Дракманна изменились за те годы, что Бетанкур уже не работает в студии. Так что, фанатам The Last of Us не стоит воспринимать его слова за чистую истину.

