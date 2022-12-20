Думки користувачів розділилися. Дехто вважає, що так і було й задумано та відсиланням на загробне життя, а інші натомість вважають, що це звичайний баг.

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Життя після смерті в The Last of Us II

При проходженні гри є момент, коли на головну героїню влаштовують засідку. Це відбувається в одному з будинків Сіетла при використанні верстака для поліпшення предметів.

Геймер зміг впоратися з противниками. А коли він підійшов до трупа одного з ворогів, то з нього вилетів примарний птах і поринув у вікно.

Можливо, це якийсь індикатор смерті, який розробники забули прибрати з фінальної версії гри. Однак цілком імовірно, що таким способом Naughty Dog зробила відсилання до душ людей в The Last of Us і їх подорожі в загробний світ після смерті.