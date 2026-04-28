Автор скасованого The Last of Us Online розповів, чому проєкт так і не вийшов

Скасований мультиплеєрний спіноф у всесвіті The Last of Us досі залишається однією з найбільших втрат для фанатів серії. Колишній директор проєкту Вініт Агарвал знову згадав гру та заявив, що це був найкращий мультиплеєр, у який команда коли-небудь грала.

Скасування The Last of Us Online багато фанатів досі вважають однією з найбільших невдач для студії Naughty Dog. Проєкт так і не дійшов до релізу, тому гравці ніколи не побачили, чи справді він міг виправдати очікування, які роками формувалися навколо гри. Колишній геймдиректор проєкту Вініт Агарвал нещодавно знову повернувся до цієї теми, пише PC Gamer.

Що сталося з The Last of Us Online?

За його словами, навіть після скасування багато колишніх співробітників студії досі пишуть йому повідомлення, згадуючи, наскільки сильним був цей проєкт. Він зазначив, що The Last of Us Online мав усі шанси стати найкращою мультиплеєрною грою, у яку команда коли-небудь грала.

Після успіху режиму Factions у першій The Last of Us студія планувала суттєво розширити цю ідею у The Last of Us Part II. Спочатку мультиплеєр розглядався як додатковий режим до основної сюжетної кампанії, однак у 2019 році в Naughty Dog пояснили, що масштаби проєкту значно зросли.

Розробники тоді заявили, що режим вийшов далеко за межі звичайного доповнення до великої одиночної гри, тому його вирішили перетворити на окремий повноцінний мультиплеєрний спіноф у світі The Last of Us.

Ще кілька тижнів тому Агарвал розповідав, що проєкт був готовий приблизно на 80% перед закриттям. За його словами, остаточне рішення про скасування було пов'язане з вибором пріоритетів усередині студії: або завершувати цю гру, або переключити ресурси на новий проєкт під керівництвом Ніла Дракмана (Neil Druckmann), який на той момент очолював компанію.

Сам Агарвал дізнався про закриття гри лише за добу до офіційного оголошення. Він назвав цей момент надзвичайно болючим і фактично "руйнівним для душі". Після цього розробник пообіцяв, що надалі не дозволить своїм проєктам зникати, так і не побачивши світ.

Ймовірно, йдеться про Intergalactic: The Heretic Prophet – нову гру студії, яку режисує Дракманн. Саме на неї, за даними інсайдерів, наприкінці 2025 року Naughty Dog активно перекидала ресурси, навіть вводячи обов'язкові понаднормові години для підготовки внутрішньої демоверсії.

Як розвивалася The Last of Us Online?

Як вже зазначалося, The Last of Us Online спочатку створювали як мультиплеєрний режим для The Last of Us Part II, але з часом проєкт настільки виріс, що Naughty Dog вирішила перетворити його на окрему гру-сервіс у всесвіті The Last of Us.

Розробка тривала майже сім років – приблизно з 2016 до 2023 року. Вініта Агарвала керував проєктом практично весь цей період. Однією з причин активного фінансування стала пандемія COVID-19. У 2020 році індустрія онлайн-ігор пережила різкий підйом: гравці проводили більше часу вдома.

Саме тому компанії, включно з Sony, почали активно вкладати гроші у live-service-ігри. Саме тоді The Last of Us Online отримала серйозну підтримку та прискорення розробки, пояснює TechRadar.

Усередині студії проєкт оцінювали позитивно, але через можливі проблеми з постійною підтримкою live-service-гри проєкт вирішили згорнути, а сили перекинути на інший тайтл.

Після внутрішньої оцінки та перевірки з боку Bungie у студії зрозуміли, що підтримка такого проєкту вимагатиме занадто багато ресурсів і може фактично зупинити розробку нових сюжетних ігор. У грудні 2023 року Naughty Dog офіційно скасувала гру.

Попри те, що нова версія Factions так і залишилася нереалізованою, багато фанатів досі сподіваються, що студія колись повернеться до цієї ідеї. Оригінальний мультиплеєрний режим мав власну віддану аудиторію, а сама концепція The Last of Us Online виглядала як один із найамбітніших мультиплеєрних проєктів в історії студії.