Отмену The Last of Us Online многие фанаты до сих пор считают одной из самых больших неудач для студии Naughty Dog. Проект так и не дошел до релиза, поэтому игроки никогда не увидели, действительно ли он мог оправдать ожидания, которые годами формировались вокруг игры. Бывший геймдиректор проекта Винит Агарвал недавно снова вернулся к этой теме, пишет PC Gamer.

Что произошло с The Last of Us Online?

По его словам, даже после отмены многие бывшие сотрудники студии до сих пор пишут ему сообщения, вспоминая, насколько сильным был этот проект. Он отметил, что The Last of Us Online имел все шансы стать лучшей мультиплеерной игрой, в которую команда когда-либо играла.

После успеха режима Factions в первой The Last of Us студия планировала существенно расширить эту идею в The Last of Us Part II. Сначала мультиплеер рассматривался как дополнительный режим к основной сюжетной кампании, однако в 2019 году в Naughty Dog объяснили, что масштабы проекта значительно выросли.

Разработчики тогда заявили, что режим вышел далеко за пределы обычного дополнения к большой одиночной игре, поэтому его решили превратить в отдельный полноценный мультиплеерный спиноф в мире The Last of Us.

Еще несколько недель назад Агарвал рассказывал, что проект был готов примерно на 80% перед закрытием. По его словам, окончательное решение об отмене было связано с выбором приоритетов внутри студии: либо завершать эту игру, либо переключить ресурсы на новый проект под руководством Нила Дракмана (Neil Druckmann), который на тот момент возглавлял компанию.

Сам Агарвал узнал о закрытии игры лишь за сутки до официального объявления. Он назвал этот момент чрезвычайно болезненным и фактически "разрушительным для души". После этого разработчик пообещал, что в дальнейшем не позволит своим проектам исчезать, так и не увидев мир.

Вероятно, речь идет о Intergalactic: The Heretic Prophet – новой игре студии, которую режиссирует Дракманн. Именно на нее, по данным инсайдеров, в конце 2025 года Naughty Dog активно перебрасывала ресурсы, даже вводя обязательные сверхурочные часы для подготовки внутренней демоверсии.

Как развивалась The Last of Us Online?

Как уже отмечалось, The Last of Us Online изначально создавали как мультиплеерный режим для The Last of Us Part II, но со временем проект настолько вырос, что Naughty Dog решила превратить его в отдельную игру-сервис во вселенной The Last of Us.

Разработка длилась почти семь лет – примерно с 2016 до 2023 года. Винита Агарвала руководил проектом практически весь этот период. Одной из причин активного финансирования стала пандемия COVID-19. В 2020 году индустрия онлайн-игр пережила резкий подъем: игроки проводили больше времени дома.

Именно поэтому компании, включая Sony, начали активно вкладывать деньги в live-service-игры. Именно тогда The Last of Us Online получила серьезную поддержку и ускорение разработки, объясняет TechRadar.

Внутри студии проект оценивали положительно, но из-за возможных проблем с постоянной поддержкой live-service-игры проект решили свернуть, а силы перебросить на другой тайтл.

После внутренней оценки и проверки со стороны Bungie в студии поняли, что поддержка такого проекта потребует слишком много ресурсов и может фактически остановить разработку новых сюжетных игр. В декабре 2023 года Naughty Dog официально отменила игру.

Несмотря на то, что новая версия Factions так и осталась нереализованной, многие фанаты до сих пор надеются, что студия когда-то вернется к этой идее. Оригинальный мультиплеерный режим имел собственную преданную аудиторию, а сама концепция The Last of Us Online выглядела как один из самых амбициозных мультиплеерных проектов в истории студии.