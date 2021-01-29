The Last of Us Part II та WoW: Shadowlands: відомі номінанти ЛГБТ-премії GLAAD Media Awards

Відома ЛГБТ-організація GLAAD назвала список номінантів у категорії "Визначна відеогра". Цьогоріч розгорнеться серйозна боротьба за цю нагороду, але фаворитом вважається The Last of Us Part II.
Джерело: GLAAD
ЛГБТ-організація GLAAD назвала номінантів щорічної церемонії GLAAD Media Awards. Організатори цього шоу відмічають різноманітні види медіа за справедливе, точне та інклюзивне представлення ЛГБТК-людей.
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Цього року пройде вже 32 церемонія GLAAD Media Awards, а її організатори назвали 198 номінантів у 28 різноманітних категоріях. Судді будуть обирати найкращі фільми, музику, комікси, а також визначних для цієї сфери осіб. Також організатори церемонії назвали 10 відомих відеоігор, які будуть боротися за перемогу у номінації "Визначна відеогра". Переможців оголосять під час віртуальної церемонії, яка пройде у квітні.
Минулого року тріумфатором у цій номінації стала відеогра The Outer Worlds, а у 2018 перемогу здобула гра The Elder Scrolls Online. Цікаво, що представники студії Naughty Dog вже встигли подякувати організаторам цієї премії, у твіттері вони написали:
Ми неймовірно схвильовані, бо дізналися, що The Last of Us Part II була номінована у категорії "Визначна відеогра" на 32 щорічній церемонії GLAAD Media Awards! Дякуємо GLAAD за це визнання.