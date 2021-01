The Last of Us Part II та WoW: Shadowlands: відомі номінанти ЛГБТ-премії GLAAD Media Awards

Відома ЛГБТ-організація GLAAD назвала список номінантів у категорії "Визначна відеогра". Цьогоріч розгорнеться серйозна боротьба за цю нагороду, але фаворитом вважається The Last of Us Part II.

Джерело: GLAAD

ЛГБТ-організація GLAAD назвала номінантів щорічної церемонії GLAAD Media Awards. Організатори цього шоу відмічають різноманітні види медіа за справедливе, точне та інклюзивне представлення ЛГБТК-людей.

Цього року пройде вже 32 церемонія GLAAD Media Awards, а її організатори назвали 198 номінантів у 28 різноманітних категоріях. Судді будуть обирати найкращі фільми, музику, комікси, а також визначних для цієї сфери осіб. Також організатори церемонії назвали 10 відомих відеоігор, які будуть боротися за перемогу у номінації "Визначна відеогра". Переможців оголосять під час віртуальної церемонії, яка пройде у квітні.

Номінанти премії GLAAD Media Award у категорії "Визначна відеогра":

Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles (2K Games)

Bugsnax (Young Horses)

Hades (Supergiant Games)

If Found… (Annapurna Interactive)

Ikenfell (Humble Games)

Immortals Fenyx Rising (Ubisoft)

The Last of Us Part II (Sony Interactive Entertainment)

Tell Me Why (Xbox Game Studios)

World of Warcraft: Shadowlands (Blizzard Entertainment)

Минулого року тріумфатором у цій номінації стала відеогра The Outer Worlds, а у 2018 перемогу здобула гра The Elder Scrolls Online. Цікаво, що представники студії Naughty Dog вже встигли подякувати організаторам цієї премії, у твіттері вони написали:

Ми неймовірно схвильовані, бо дізналися, що The Last of Us Part II була номінована у категорії "Визначна відеогра" на 32 щорічній церемонії GLAAD Media Awards! Дякуємо GLAAD за це визнання.