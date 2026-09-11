Нова кооперативна гра про котів повторить формулу It Takes Two та влаштує пухнастий хаос

Студія Estoty представила затишну кооперативну пригоду The Missing Tail, яка пропонує гравцям об'єднатися у дует двох котів та вирушити у подорож середньовічним замком.

Проєкт орієнтується на шанувальників локальних ігор для двох у дусі знаменитої It Takes Two, повідомляє 24 Канал.

Новий кооп-хіт для двох

Сюжет гри розповість про двох абсолютно різних пухнастиків, чиї долі перетинуються через раптові неприємності.

Королівський кіт Пеппер жив у розкоші, поки катастрофічна подія не змусила його покинути стіни палацу, а вуличний кіт Деш щодня виборював їжу у небезпечних лісових істот доки не зустрів свого новоспеченого напарника.

Тепер пухнаста пара має об'єднати зусилля, щоб знайти шлях додому та подолати на шляху численні перешкоди.

Трейлер гри: дивіться відео

Розробники The Missing Tail створили ігровий процес для проходження у режимі розділеного екрана або через мережу, де кожна дія вимагатиме чіткої співпраці двох партнерів.

Гравці разом переносять смолоскипи, совають масивні предмети та навіть зменшуються за допомогою чарів, щоб пролізти через замочну шпаринку. Попри спільні завдання, автори залишили місце для справжнього котячого хаосу – пухнасті герої можуть скидати речі з полиць та всіляко заважати місцевим мешканцям.

Вихід It Takes Two свого часу довів успіх кооперативних ігор для двох, розійшовшись тиражем понад 20 мільйонів копій за чотири роки. Новинка від студії Estoty спробує поєднати цю формулу успіху з популярністю котячої тематики, яку раніше успішно використав проєкт Stray.

Наразі гра не має дати виходу, але її вже можна додати в список бажаного в Steam, а окрім ПК проєкт планується до релізу також на консолях Xbox та PlayStation.