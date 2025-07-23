Гравці перемогли: Microsoft знизила ціну на The Outer Worlds 2 після шквальної критики

Сатирична рольова гра The Outer Worlds 2 від студії Obsidian Entertainment потрапила під сильну критику через свою початкову ціну. Зрештою Microsoft вирішила переглянути вартість новинки, яка готується до релізу восени 2025 року. Якою буде нова ціна та що відомо про гру – розповідаємо далі в матеріалі.

Під час презентації Xbox Games Showcase у червні 2025 року було заявлено, що вартість гри становитиме 80 доларів. Це викликало обурення як серед звичайних гравців, так і серед шанувальників першої частини, які вважали таку ціну зависокою, нагадує 24 Канал. Про оновлену ціну самі ж розробники написали на своїй сторінці в Bluesky.

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Можна стверджувати, що критику почули в Microsoft оскільки компанія ухвалила рішення переглянути свою цінову політику для ключових релізів 2025 року, включно з The Outer Worlds 2.

Скільки тепер коштуватиме The Outer Worlds 2?

Obsidian повідомила, що гра коштуватиме не 80, а 70 доларів.

Dear Galactic Citizens! We have received your SOS via skip drone about the pricing. As an organization devoted to making sure that corporations do not go unfettered, we at the Earth Directorate have worked with [REDACTED] to revise the price of The Outer Worlds 2.



[image or embed] — Obsidian (@obsidian.net) 23 липня 2025 р. о 17:02

Як повідомляє Windows Central, у компанії Xbox зазначили, що прагнуть створювати неймовірні світи для дослідження та встановлювати ціни на преміальні релізи відповідно до ринкових умов. Гравці, які вже оформили попереднє замовлення за вищою ціною, зможуть отримати повернення коштів, хоча деякі магазини почнуть обробляти такі заявки лише з наступного дня після оголошення.

За даними SteamDB, на момент публікації новини The Outer Worlds 2 займала лише 1473 місце у міжнародному чарті продажів Steam, що може свідчити про низький рівень попередніх замовлень. Це, ймовірно, також вплинуло на рішення Microsoft скоригувати вартість, щоб залучити більше гравців.

Коли виходить The Outer Worlds 2?

Реліз The Outer Worlds 2 запланований на 29 жовтня 2025 року. Гра вийде на ПК через платформи Steam, Microsoft Store і Battle.net, а також на консолях PlayStation 5, Xbox Series X та S. Крім того, новинка буде доступна у сервісі Game Pass із першого дня.

Розробники обіцяють глибокі можливості для рольового відіграшу, динамічну бойову систему, схожу на Destiny. The Outer Worlds 2 продовжить традиції першої частини, пропонуючи сатиричний погляд на корпоративний світ у космічному сетингу. Чи виправдає гра очікування після такого резонансу – побачимо вже восени.