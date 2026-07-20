Фанат переніс стару гру про Сімпсонів з Xbox на ПК і додав підтримку модів

Геймери нарешті дочекалися виходу ПК-версії The Simpsons Game 2007 року. Завдяки зусиллям талановитого розробника-аматора, колись ексклюзивна для консолей гра тепер працює на комп’ютерах нативно, обіцяючи кращу продуктивність і підтримку модифікацій.

Друге дихання класики

Коли ми обговорюємо ігри про відому жовту сімейку, більшість одразу згадує Hit & Run. Проте The Simpsons Game 2007 року заслуговує на не меншу увагу. Це дотепна пародія на ігрову індустрію, де герої подорожують рівнями, що висміюють Grand Theft Auto, Medal of Honor, Shadow of the Colossus і Neverwinter Nights. До цього часу насолодитися версією для Xbox 360 або PlayStation 3 можна було лише через емулятори, але тепер ситуація змінилася, пише видання TheGamer.

Розробник під ніком YesterMester зумів повністю перекомпілювати інструкції центрального процесора версії для Xbox 360 у нативний код для ПК. Це означає, що гра тепер працює як повноцінний порт, а не через шар емуляції. Саме ця версія, розроблена студією EA Redwood Shores, вважається найкращою завдяки відкритому хабу в Спрінгфілді, випробуванням на час та ексклюзивним бонусам.

Це була довга подорож. Я працював над дослідженням перекомпіляції відеоігор періодично, і тепер повністю перевів інструкції CPU у рідний для ПК код. Попереду ще багато роботи, є певні помилки, але гра вже запускається і в неї можна грати,

– прокоментував розробник YesterMester на платформі Reddit.

Що чекає на гравців?

Наразі проєкт перебуває на стадії активного тестування. Серед відомих проблем автор називає тимчасове зникнення персонажів після завантаження рівнів, певні перебої зі звуком, падіння частоти кадрів та мерехтіння інтерфейсу головного меню.

Проте плани на майбутнє вражають: впровадження нативного рендерингу графічним процесором, покращений лаунчер та повноцінна підтримка модифікацій, що має вдихнути нове життя в проєкт, якому вже майже 20 років.

Це була перша гра, у яку я коли-небудь грав. Вона заслуговує на справжню любов, адже здається, що люди про неї забули. Тож я це виправлю. Планів багато, і я впевнений, що все буде добре,

– додав автор проєкту.

Автор закликає спільноту долучатися до тестування та повідомляти про помилки через спеціальний хаб на GitHub. Це допоможе зробити The Simpsons Game на ПК максимально стабільною.

Попри технічні складнощі, гра вже доступна для ознайомлення, пропонуючи фанатам знову зануритися у фірмовий гумор та спільне проходження, яке свого часу конкурувало з найкращими іграми серії Lego.