Второе дыхание классики

Когда мы обсуждаем игры о известной желтой семье, большинство сразу вспоминает Hit & Run. Однако The Simpsons Game 2007 года заслуживает не меньшего внимания. Это остроумная пародия на игровую индустрию, где герои путешествуют по уровням, высмеивающим Grand Theft Auto, Medal of Honor, Shadow of the Colossus и Neverwinter Nights. До сих пор насладиться версией для Xbox 360 или PlayStation 3 можно было только через эмуляторы, но теперь ситуация изменилась, пишет издание TheGamer.

Разработчик под ником YesterMester сумел полностью перекомпилировать инструкции центрального процессора версии для Xbox 360 в нативный код для ПК. Это означает, что игра теперь работает как полноценный порт, а не через слой эмуляции. Именно эта версия, разработанная студией EA Redwood Shores, считается лучшей благодаря открытому хабу в Спрингфилде, испытаниям на время и эксклюзивным бонусам.

Это был долгий путь. Я периодически работал над исследованием перекомпиляции видеоигр и теперь полностью перевел инструкции CPU в код, родной для ПК. Впереди еще много работы, есть определенные ошибки, но игра уже запускается и в нее можно играть,

– прокомментировал разработчик YesterMester на платформе Reddit.

Что ждет игроков?

В настоящее время проект находится на стадии активного тестирования. Среди известных проблем автор называет временное исчезновение персонажей после загрузки уровней, некоторые перебои со звуком, падение частоты кадров и мерцание интерфейса главного меню.

Однако планы на будущее впечатляют: внедрение нативного рендеринга с помощью графического процессора, улучшенный лаунчер и полноценная поддержка модификаций, что должно вдохнуть новую жизнь в проект, которому уже почти 20 лет.

Это была первая игра, в которую я когда-либо играл. Она заслуживает настоящей любви, ведь кажется, что люди о ней забыли. Поэтому я это исправлю. Планы много, и я уверен, что все будет хорошо,

– добавил автор проекта.

Автор призывает сообщество присоединиться к тестированию и сообщать об ошибках через специальный хаб на GitHub. Это поможет сделать The Simpsons Game на ПК максимально стабильной.

Несмотря на технические сложности, игра уже доступна для ознакомления, предлагая фанатам вновь окунуться в фирменный юмор и совместное прохождение, которое в свое время конкурировало с лучшими играми серии Lego.