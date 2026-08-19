Творцям культової RPG довелося видалити з гри механіку реакції на небезпеку через моторошний побічний баг, що створював жахливі сцени, повідомляє gamesradar+.

Коли реалізм стає занадто похмурим

Філіп Вебер, квест-дизайнер гри, поділився подробицями розробки, які раніше залишалися за лаштунками.

За його словами, команда хотіла, щоб неігрові персонажі (NPC) поводилися природно, коли бачать щось лякаюче.

Аби уникнути відчуття фальші планувалося впровадити складну систему реакцій на дії Ґеральта або появу монстрів.

Механіка страху мала працювати за логічним принципом: зляканий селянин повинен був миттєво кинути те, чим він займався, і втекти. Якщо в руках у персонажа був інструмент чи предмет, він мав випасти на землю.

Проте під час тестування розробники зіткнулися з непередбачуваним наслідком: система сприймала немовлят як об'єкт, який матері "тримають у руках" під час виконання своєї повсякденної рутини.

Проблема полягала в тому, що однією з "робіт", яку могли виконувати матері, було тримати та колисати дитину. Протягом кількох тижнів жінки (в грі – 24 Канал) просто кидали своїх немовлят направо і наліво,

– пригадує Вебер.

Подібні сцени виглядали надто неприродно та абсурдно навіть для суворого світу "Відьмака", тому CD Projekt Red вирішили повністю видалити цю механіку. Замість індивідуальних реакцій на страх, розробники залишили простіші цикли активності.