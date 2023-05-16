Варто тільки головному герою свиснути, як кінь з'являється за спиною і готовий відвезти в будь-яку точку карти. А ще їздова тварина володіє власними сідельними сумками для збільшення інвентарюю Та це не всі вміння напарника.

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Кінь Герльта виграв бій

Геймер опублікував відео, в якому показав свій бій в The Witcher 3: Wild Hunt. Судячи з оточення, бійка розгорталася на задньому дворі таверни в Білому Саду. Суперниками Геральта стали солдати, проте він використовував тільки кулаки.

Через кілька секунд після початку протистояння на допомогу господареві прийшла Плотва. Кінь штовхнув одного з ворогів, забравши залишки здоров'я.

Та на цьому надійний нападник не зупинився. Ударом задніх ніг він нокаутував ще двох противників. Незрозуміло, як останній з недругів отримав шкоду, але в результаті геймеру не довелося взагалі нічого робити.