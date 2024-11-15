Смішний баг у The Witcher 3 розміщує кувалду поміж ніг Ґеральта, і ніщо не може її прибрати

Третя гра про відьмака Ґеральта з Рівії наступного року відсвяткує десятиріччя, але вона досі не відпускає гравців. Вони продовжують грати, писати, знімати відео і, звісно ж, знаходити баги. Хоча баг, про який піде мова, не новий, він є досить рідкісним, щоб кожна згадка про нього виглядала як нова. Адже далеко не всім "пощастило" на нього натрапити.

Кувалда між ніг

Суть проблеми проста: поміж ніг Ґеральта з'являється молот, прикріплений вертикально до підлоги. Він пересувається разом із персонажем і ніколи не зникає – навіть у катсценах та в меню, де ви переглядаєте ваш інвентар. Користувач з ніком Idratherhikeout вкотре привернув увагу шанувальників, опублікувавши зображення/ "Я заразився багом-кувалдою. Це все ще неможливо виправити?" – запитав він. Ця проблема торкається дуже рідкісних користувачів, але коли вона з'являється, що може страшенно дратувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit та IGN.

Дивіться також Blizzard виправила скандальний Warcraft III Reforged випускає ремастери перших двох частин



Молот поміж ніг Ґеральта у меню "Інвентар" / Фото Idratherhikeout

Автор допису каже, що грає у "Відьмака" все "енний раз", але це вперше, коли поміж його ніг з'являється кувалда. "Вона завжди там. Ходить. Під Плотвою. Піді мною плаває. Як це дивно, воно переключилося на Уму під час їхніх сцен у Каер Морхені".



Молот буквально стирчить з живота Уми / Фото Idratherhikeout

На жаль, жодного виправлення для цієї проблеми немає. Невідомо, чи знає про неї CD Projekt, але навіть якщо знає, то цей баг настільки рідкісний, що компанія могла вирішити ігнорувати його. Зараз розробники на повну зайняті створенням наступної частини у всесвіті відьмака, а тому навряд чи будуть випускати виправлення. Рішення цієї проблеми власними силами також відсутнє.



Молот поміж ніг Ґеральта / Фото Idratherhikeout

Більшість гравців, які зіткнулися з цим багом, вважають його смішним. Так, інший користувач Reddit написав, що йому "це дуже подобається" і що це "так смішно". Він каже, що молот "скрізь", і він не може це виправити.



Інші гравці також стикались з цим багом / Фото PaschalisG16



Інші гравці також стикались з цим багом / Фото PaschalisG16

Баг відомий ще з самого запуску гри у 2015 році й розійшовся численними мемами по всьому ігровому інтернету. Ось, наприклад, як виглядає Ґеральт з молотком, коли присідає:



Баг іноді створює дуже комічні ситуації / Фото snowchlone

Ця маленька помилка, на щастя, не вплинула на загальне сприйняття The Witcher 3, який розійшовся величезним тиражем і увійшов до списку найкращих ігор усіх часів.