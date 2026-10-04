Культовий кумедний голуб із The Witcher 3 вирішив помститися і перетворився на смертоносного монстра, звісно, не без допомоги небайдужих модерів, інформує 24 Канал.

Від кумедного мему до смертоносного чудовиська

Ентузіаст під ніком grapedia випустив нову модифікацію під назвою "Low-Poly Pigeon – The Revenge" для оновленої версії відомої RPG The Witcher 3: Remastered.

Цей проєкт замінює кожного грифона у грі на знамениту низькополігональну модель голуба з дахів Новіграда. Птаху залишили його оригінальний кумедний вигляд, але дали смертоноснікігті та кілька тисяч очок здоров'я.

Окрім візуальної частини, автор змінив і звуковий супровід: замість лякаючого реву грифонів гравець чує спокійне воркування голуба безпосередньо перед атакою.

Кожна зустріч із грифоном, кожне полювання і кожна лякаюча повітряна атака тепер здійснюються тим самим птахом, з якого ви колись сміялися,

– прокоментував своє творіння модер.

Демонстрація модифікації: дивіться відео

Пернатий з'явився у грі на релізі в 2015 році і одразу привернув увагу спільноти через свій кумедний вигляд. Поки розробники зі студії CD Projekt Red детально опрацьовували кожен елемент фентезійного світу, цей птах виглядав так, ніби прилетів із епохи перших 3D-ігор для PS2.

Граціозний силует з гострими кутами і мінімальна кількість полігонів перетворили птаха на популярний інтернет-мем. Вихід ремастера налякав фанатів гри ймовірністю того, що CDPR "виправили" голуба. Одначе, згодом з'ясувалося, що розробники навмисно зберегли кумедну модель у грі на радість фанатам.

Модифікація доступна для безкоштовного завантаження на майданчику Nexus Mods.