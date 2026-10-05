CD Projekt Red звітує про новий рекорд кількості гравців у The Witcher 3 Remastered

Оновлена версія культової рольової гри The Witcher 3 Remastered спричинила справжній ажіотаж серед ґеймерів. Студія CD Projekt Red зафіксувала абсолютний рекорд за кількістю одночасних гравців у сервісі Steam, який перевершив усі попередні досягнення проекту.

Неймовірний пік відвідуваності

Новий ремастер вийшов минулого тижня у формі безкоштовного оновлення для всіх власників оригінальної гри. Оновлення містить масштабні візуальні покращення, перероблену бойову систему та цілу низку додаткових вдосконалень, пише GamesRadar.

Уже через кілька днів після релізу аналітичний сервіс SteamDB зафіксував новий пік відвідуваності на рівні 137 724 користувачів онлайн. Це стало абсолютним рекордом для проєкту за всі 11 років його існування

Попередній рекорд пікового онлайну встановили у січні 2020 року на тлі виходу першого сезону окремого серіалу від Netflix. Тоді у грі одночасно перебували 103 329 гравців, проте нинішнє оновлення суттєво перевершило цей результат.

Окрім вражаючих цифр у цифровому магазині, оновлена версія посіла перше місце серед найвище оцінених ігор 2026 року на агрегаторі Metacritic.

На шляху цими вихідними зібралося дуже багато з вас, мої любі відьмаки. Велика любов і вдячність вам за те, що граєте в наші ігри,

– прокоментував асоційований ігровий директор продовження Cyberpunk 2077 Павел Сасько.

Попри гучний успіх, розробники не планують зупинятися на досягнутому. Команда CD Projekt Red уже випустила перші виправлення помилок та пообіцяла продовжити роботу над оптимізацією гри й усуненням дрібних технічних багів.