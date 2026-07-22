Презентація відбудеться 25 серпня 2026 року під час шоу Gamescom Opening Night Live. Попри те, що появу проєкту анонсували ще у травні, саме в серпні геймери вперше побачать реальні кадри, пише Wccftech.

Масштаб і місце в історії

Розробники з CD Projekt Red працюють над доповненням разом із колективом Fool’s Theory, який раніше створив The Thaumaturge. Реліз Songs of the Past запланували на 2027 рік.

За обсягом контенту нове розширення можна порівняти з Blood and Wine або Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Це не просто косметичне оновлення, а повноцінна велика історія, яка розширить межі знайомого континенту. Вона може стати останнім контрактом Ґеральта з Рівії перед тим, як він передасть естафету Цірі – головній героїні наступної повноцінної частини The Witcher 4.

Наш шлях до Gamescom 2026 починається з Opening Night Live. 25 серпня ви зможете побачити уривки The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past під час шоу,

– прокоментував офіційний представник розробників у соціальній мережі X.

Розчарування власників консолей

Проєкт вийде на персональних комп'ютерах, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Користувачі застарілих систем PlayStation 4 та Xbox One залишаться без новинки, оскільки технічні вимоги гри суттєво зросли.

Також розробники поки мовчать про версію для майбутньої консолі Nintendo Switch 2, що викликало хвилю обговорень серед фанатів портативного геймінгу.

Версію для Switch 2, будь ласка, і я куплю її в перший же день. Cyberpunk 2077 виглядав неймовірно на Switch 2, настав час і для The Witcher 3 засяяти на цій платформі,

– заявив користувач під ніком YpseyeMJay у соцмережі X.

Шанувальники сподіваються, що під час трансляції 25 серпня розробники все ж таки анонсують порти для нових портативних пристроїв. Адже успішний досвід перенесення складних ігор на консолі Nintendo в студії вже є.

Крім того, для користувачів комп'ютерів оновлять системні вимоги, оскільки доповнення використовує сучасніші технологічні рішення порівняно з оригіналом 2015 року.