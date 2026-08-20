Таємничий арт на виставці Gamescom

Припущення про появу фестивалю з'явилися після того, як студія CD Projekt Red оформила свій стенд на виставці Gamescom 2026 особливим артом. На зображенні уважні фанати помітили святкування біля води з великими багаттями, що дуже нагадує опис Беллетейну, пише GamesRadar.

У книгах Сапковського цей весняний фестиваль плодючості є аналогом реального кельтського свята Белтейн. Це не просто привід для веселощів із танцями, їжею та багаттями. Для головного героя це глибоко особиста дата, адже саме у ніч Беллетейну народилася чарівниця Йеннефер. Також Геральт вважав, що приблизно в цей самий час на світ з'явилася Цирі. Досі розробники лише згадували фестиваль у діалогах The Witcher 3, але ніколи не показували його гравцям.

Докази від уважної спільноти

Користувачі Reddit та соцмережі X швидко почали будувати теорії навколо оприлюдненого зображення. Один із фанатів зазначив, що ще п'ять місяців тому гравці знайшли цікаву деталь на іншому арт-об'єкті Songs of the Past. Вони звернули увагу на третій меч Геральта, який лежав поруч із ним. Ця зброя виявилася точною копією тієї, яку відьмак мав біля себе під час святкування Беллетейну на офіційних ілюстраціях до книг.

CD Projekt Red планує представити детальну інформацію про розширення Songs of the Past уже наступного місяця, тож відьмацька спільнота з нетерпінням очікує на офіційне підтвердження своїх здогадок.